En final cerrado Going Far Away le ganó por el hocico a la gran favorita Noche de América

Por GALOPóN

Arrancó el tercer mes del año y segunda reunión de la semana en el teatro del turf del Barrio Hipódromo con 12 carreras en el marco de una tarde placentera para los espectáculos al aire libre. La velada arrancó con la disputa del Premio Nitouche (1.600 mts.) reservado para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una carrera. Asistencia perfecta de todas las anotadas, por lo que fueron siete las protagonistas, resultando amplia favorita en las apuestas Noche de América. Trasladado el pleito a la pista, a la preferida de la cátedra “se le vino la noche” en el final porque en el mismo disco se vio superada por Going Far Away que la tapó por el hocico en gran faena del experimentado jinete Raúl “El Tucu” Villagra. Tercera, a tres cuerpos, completaba el podio Soy Chuck.

Así, la ejemplar presentada por Hugo Dardanello logró el segundo éxito de su campaña y concretando una excelente reprise ya que no corría desde mediados de diciembre del año pasado. Y yendo a la carrera, como dijimos, ocupó el primer turno de la reunión desarrollada ayer en el teatro del turf del Barrio Hipódromo sobre pista normal y con muy buena cantidad de público en las tribunas, deseoso de disfrutar de una nueva cita hípica.

El ganador, abonó un dividendo de $5,05 por boleto y empleó el registro de 1m38s 03/100.

Ordenada la suelta, Noche de América salió limpita de los partidores en detrimento de Cambrills Girl, Going Far Away, Milonga del Ángel y Salta de Linda, en ese orden.

Formalizada la carrera, rápidamente Salta de Linda y Tapenade desplazaron de la vanguardia a la favorita, quedando a cuatro cuerpos Milonga del Angel y luego Cambrills Girl y Going Far Away.

Al pasar por la señal de los 1.200 metros, Salta de Linda corría con el pescuezo de ventaja sobre Tapenade, que dejaban tercera a la gran favorita, mientras que después quedaban Going Far Away, Cambrills Girl y Milonga del Ángel. En la parte final del opuesto, las dos yeguas punteras corrían sin sacarse ventajas, mientras que tercera estaba Noche de América esperando su momento, al igual que Going Far Away, que corría por adentro.

Trasladado el pleito al codo de la calle 41, a las dos vanguardistas, intentaban acercárseles Noche de América por afuera, avance que imitaba Going Far Away por los palos. Así, negociaron la entrada al derecho que las sorprendió a las tres nombradas-Salta de Linda, Tapenade y la favorita luchando por la victoria, mientras que Going Far Away acechaba por los palos.

Al pisar el derecho la favorita escapó con aires de segura ganadora, pero enseguida embaló por afuera Going Far Away y se le fue al humo. Y fue el turno de los jockeys, se defendía William Pereyra y atacaba Raúl Villagra. En parecida línea recorrieron los metros finales y al momento de cruzar el disco por un “pelito” ganó la pupila de Hugo Dardanello. El tercer lugar, cargando desde el fondo, fue para Soy Chuck.

Por último, la vencedora empleó los siguientes parciales: 24s 50/100 para los primeros 400 metros: 48s 10/100 para los 800 y 1m12s 23/100.