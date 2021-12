En Gimnasia preparan la compra de Carbonero

Finalmente llega la hora tan esperada por los hinchas de Gimnasia, que pasando los minutos y acercándose el cierre de año no ven la hora de que se oficialice la compra del atacante colombiano, Johan Carbonero. Se suma a esto la presión mediática que algunos medios colombianos replican en redes sociales.

Sucede que la breve novela de Johan con Gimnasia culminará esta semana, puesto que al club albiazul le han depositado los 2,2 millones de dólares para la compra del futbolistas. Desde tesorería afirman que esta semana llegaría la autorización del Banco Nación para que la entidad de calle 4 pueda realizarle la transferencia a Once Caldas, comprando de este modo el 70% del pase del joven futbolista.

Aún no fue fijada la fecha, pero Guillermo Marín reconoció que la documentación fue presentada. En el trascurso de la semana, el banco debería habilitar al club para la realización de tan importante transferencia bancaria. Hecho que los dirigentes del club colombiano aguardan con ansias, puesto que necesitan urgentemente el ingreso del dinero para afrontar deudas y salir al mercado de pases.

Figura asegurada e inversión a futuro

Johan Carbonero inició de menor a mayor en Gimnasia, su rendimiento había mermado pese a que ya en sus dos primeros partidos con la camiseta del Lobo el atacante colombiano había conseguido marcar dos goles. Perdió su lugar en el equipo a lo largo de la Copa Maradona, pero pronto iba a resurgir después de lo que fue su primera pretemporada complete de la mano de la dupla Martini-Messera.

El colombiano fue la figura de Gimnasia en la Copa de la Liga Profesional y pese al mal comienzo en la liga, retomó su tradicional nivel con Pipo Gorosito al mando. Marcó 8 goles más con la azul y blanca y hoy por hoy está a horas de ser una de las más importantes inversiones realizadas por el club en los últimos años.

Esto no quita que en Gimnasia no negocien una 27transferencia el fútbol internacional en el corto o mediano plazo, ya que si bien el Lobo invierte por el bien futbolístico del armado de su equipo de cara al 2022, también lo hace pensando a futuro. Puesto que una venta de, al menos, 5 millones US$, le devolvería el rédito de la misma al club y con creces. Pero también al club colombiano, hasta hoy, dueño de su pase, puesto que será socio a futuro del Mens Sana debido a que conservará el 30% del pase del jugador.