En una tarde atípica, no ligó, pero sigue prendido

Enviado especial

Gimnasia jugó lo que fue uno de sus peores partidos en el torneo, a la par de la derrota en Tucumán frente a Atlético. Sin embargo, por esas cosas del destino el equipo conducido por Néstor Gorosito dará vuelta la página esta mañana en Estancia Chica y se encontrará como único escolta del campeonato, apenas a un punto de distancia del puntero.

Es que lo que se preveía una fiesta, no pudo serlo. Eso generó aun más bronca en el plantel ya que la fecha había sido a pedir de boca del Lobo. Jugó mal desde el comienzo y no pudo retribuir el amor y acompañamiento que recibió en la previa del partido e incluso el día anterior por parte de la fillal Lobos de Rosario. Es así que Gimnasia en ningún momento se sintió solo, fue acompañado durante la concentración en el hotel donde se hospedaron.

Recibieron regalos, jugaron juegos e incluso durante el mediodía de ayer, previo a partir hacia el estadio Marcelo Bielsa, tuvieron el acompañamiento de los hinchas albiazules. Fotos, videos, firma de camisetas y mucho aliento. Allí es entonces donde radicó la bronca más fuerte del equipo, que no lograron retribuirlo dentro de la cancha.

Para colmo los inconvenientes del rival (sumó un total de 13 lesiones y debió jugar con mayoría de juveniles) no hicieron más que acrecentar la bronca Tripera. Newell’s tuvo una gran muestra de carácter futbolístico, Gimnasia no, no ligó. Y así fue que los hinchas Leprosos que fueron cayendo en gran cantidad al Parque de la Independencia lo hicieron sentir. Se mostraron agradecidos e identificados con el equipo.

El Lobo, por su parte, mermó en el nerviosismo y no logró dejar en claro por qué es uno de los principales animadores que tiene el certamen. Sobre el final, el plantel, con el cuerpo técnico a la cabeza, pidió que la dirigencia salde las deudas, quieren entrenar en paz, con tranquilidad y todavía no lo están logrando. Pipo pidió unidad y colaboración a los pudientes. ¿Logrará llegar el mensaje del entrenador? ¿Podrán los egos salir de foco pensando en el bienestar de un equipo que hoy es protagonista excluyente de la Liga Profesional?

Enrique será baja para Pipo

Otra mala noticia recibió Néstor Gorosito durante el desarrollo del juego en Rosario. Es que no solo Gimnasia dejó pasar una gran oportunidad para quedar como único líder del torneo, sino que además Pipo tendrá una baja impensada para el jueves cuando Arsenal visite el Bosque.

Guillermo Enrique llegó a la quinta amarilla y así Gorosito deberá probar en la semana a Gonzalo González o a Alexis Steimbach, quien ha cubierto el lateral derecho en Reserva.