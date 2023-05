EN VIVO | Argentinos Juniors 0 - 0 Boca Juniors

Después de un gran triunfo ante Belgrano, Boca no quiere bajar el pie del acelerador y buscará los tres puntos ante Argentinos para seguir creciendo de la mano de Jorge Almirón. Esta noche, desde las 21:30, visitará al elenco de la Paternal en el marco de la fecha 17 de la Liga Profesional.

Lejos de los puestos de arriba (River le lleva 16 puntos), el Xeneize se puso entre ceja y ceja el objetivo de empezar a hilvanar victorias a la par de una mejora del funcionamiento para acortar distancias. 13º con 22 unidades, el conjunto de La Ribera llega al duelo con el Bicho tras una buena presentación contra el Pirata en La Bombonera, donde se impuso por 2-0 y se vio un progreso del equipo.

Almirón tiene en mente poner lo mejor que tiene a disposición y hará algunos cambios en relación a la última cita: todo parece indicar que Guillermo Fernández volvería a la titularidad por Cristian Medina para moverse como volante central, mientras que Juan Ramírez podría ingresar por Óscar Romero de acuerdo a lo que ensayó el jueves. La duda principal pasa por Sebastián Villa, quien atraviesa una molestia en la rodilla, y si no llega en condiciones Norberto Briasco jugará en su lugar. No obstante, la decisión de dejarlo afuera de la visita a La Paternal no tiene que ver con lo futbolístico. Es que desde el cuerpo técnico analizan preservar al jugador por los temas personales, con dos causas judiciales, que atraviesa. Incluso, el miércoles se ausentó de la práctica para presenciar una audiencia que dio comienzo a los alegatos en el debate que lo tiene como acusado por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés y ayer, si bien se entrenó con normalidad, no fue parte del equipo titular.

Por otro lado, Valdez regresará al Xeneize tras haber sufrido una lesión muscular grado 2/3 en el bíceps femoral izquierdo en el clásico ante San Lorenzo, mientras que Valentini, Merentiel, Pol y Varela volverán a estar a disposición tras cumplir su fecha de suspensión contra el Pirata, los primeros dos habían sido expulsados contra River y los dos restantes habían alcanzado la quinta amarilla en el Superclásico.

Por su parte, Argentinos arriba al partido con Boca luego de llevarse una importante victoria de Tucumán por 2-1 que lo dejó en el noveno puesto de la Liga Profesional. Aunque por el momento no hay indicios en relación al equipo, se espera que Gabriel Milito plante un 11 similar al que jugó una semana atrás en el interior del país. Cabe remarcar que el entrenador no contará con Federico Redondo, quien está afectado al Mundial Sub-20 con la Selección Argentina.