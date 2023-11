EN VIVO | Boca 2 - 3 Estudiantes

Ya no hay tiempo para más. Hoy por la noche será el partido del año, tanto para Estudiantes, como para Boca. El Xeneize quiere quitarse la espina de no haber conseguido la ansiada séptima Copa Libertadores y el Pincha buscará hacer los deberes en un torneo que le ha sido esquivo, pero que ahora quiere ir por más. Un duelo determinante, ya que el presente en el torneo doméstico para ambos conjuntos no es de lo mejor.

Tras volar desde Aeroparque en la tarde de ayer, el plantel de Eduardo Domínguez se hospedó en el hotel Holyday Inn y allí quedó concentrado para pasar la noche a la espera del encuentro. El entrenador tendría todo confirmado en el 11 inicial y el regreso de Pablo Piatti, después de meses, entre la lista convocados.

En cuanto al conjunto comandado por Mariano Herrón, recuperará a Marcos Rojo y Ezequiel Fernández, que volverán a estar dentro del 11 inicial. Dicho esto, La duda pasa por si juega Cristian Medina o Ezequiel Bullaude, quien fue el titular en la última práctica y es una posibilidad que Lucas Janson reemplace a Edinson Cavani. El uruguayo sufrió un desgarro en el recto anterior y no podrá ser tenido en cuenta para esta noche.

Cabe remarcar que Frank Fabra se sigue recuperando de la lesión en la rodilla y tampoco estará a disposición para este partido. Caso contrario al de Luis Advíncula, que fue liberado de la Selección de Perú luego de ser suspendido por acumulación de amarillas y finalmente se sumó al grupo para ser parte del equipo titular.

Piatti, la novedad positiva entre los concentrados del Pincha

Ayer por la tarde y por última vez de cara al duelo por Copa Argentina, el plantel de Estudiantes entrenó en el Country Club de City Bell. Dicho esto, surgió una buena noticia en el plantel Pincha después de bastante tiempo, debido a que se confirmó que Eduardo Domínguez concentró a Pablo Piatti luego de siete meses de ausencias.

La grave lesión que sufrió en marzo de este año, en la rodilla, lo dejó en el quirófano, y tras la operación desde abril comenzó una larga recuperación que lo tuvo durante seis meses entrenando diferenciado y desde las últimas semanas empezó a entrenarse a la par del grupo. Es muy probable, que el futbolista surgido en el club y de pasado en Valencia integre el banco de suplentes en el duelo que se jugará en Córdoba.

Operativo de seguridad para el duelo ante el Xeneize

La Policía de Córdoba dispondrá de un operativo que comenzará a las 07:00 en todas las rutas de acceso a la provincia, con controles que desplegarán efectivos de Policía Caminera y de las Departamentales para ambas parcialidades que van a presenciar el encuentro.

La parcialidad de Estudiantes se trasladará por ruta nacional 8, desviando en la ciudad de Río Cuarto hacia ruta provincial 36 donde, mediante las cápsulas de seguridad, se los acompañará por el anillo interno de Circunvalación hasta la zona sur del estadio.

Los ingresos se habilitarán a partir de las 18:00, contando con efectivos destinados al control del sistema Tribuna Segura por lo que es un requisito indispensable asistir con el DNI y la entrada en mano.

Estarán abiertos los siguientes accesos del estadio:

•Portón 01 - Platea Ardiles: Estudiantes.

•Portón 01 BIS - Popular Artime: Estudiantes.

•Portón 05 - Popular Artime: Estudiantes.

•Portón Aux. Sur - Popular Artime: Estudiantes.

Está prohibido el ingreso de pirotecnia y bengalas. Asimismo, los telones no están autorizados para este encuentro.