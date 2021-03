“Era la prueba que tenía que aprobar y desaprobó”

Lo venía anunciando, este era el partido, con mi querido Colón. Empezó bien Estudiantes y erraron Cauteruccio y González en los primeros minutos, dentro de un partido en el que el equipo arrancó más firme que su rival. Quizás no justificó Colón irse al descanso 1 a 0, pero la Pulga nos regaló su primer “Picasso” sobre el final del primer tiempo: un golazo de tiro libre con complicidad…

En el segundo tiempo Estudiantes empujó pero no supo cómo crear juego. Pasaban los minutos, no empataba y se regalaba más para una contra. No llegó solamente un contragolpe de los visitantes, fueron varios. Colón hasta llegó a astillar el travesaño de Andújar y otros no fueron goles por centímetros.

En una de esas contras vino el segundo “Picasso” de Luis Miguel Rodríguez. Maravillosa, delicada y excelsa. Todos los adjetivos valen para su segunda definición.

Colón se puso injustamente arriba en el marcador, pero en el segundo tiempo se replegó bien y pudo haber goleado de contragolpe. Era el examen a superar para Estudiantes y desaprobó.