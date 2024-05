Estudiantes buscará estar a la altura en La Paz

Buscará paz en el grupo. Estudiantes de La Plata viajó a La Paz, Bolivia, para enfrentar esta noche, desde las 21.00, a The Strongest por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El Pincha está tercero en su zona después de haber perdido como local frente a Gremio de Brasil y necesita traerse algún punto en su visita al estadio Hernando Siles para no sufrir de más para clasificar a los octavos de final del máximo certamen continental.

El último campeón del fútbol argentino, consagrado el último domingo en Santiago del Estero en la final de la Copa de la Liga Profesional frente a Vélez, viajó el martes por la tarde a Santa Cruz de la Sierra y ayer por la mañana llegó a La Paz. El plan fue aclimatarse primero y luego ya entrenarse en la jornada de ayer en la altura de la ciudad boliviana donde van a disputar el encuentro hoy. Con Tiago Palacios entre los convocados, pero con chances concretas de quedar afuera del equipo titular, Eduardo Domínguez terminará de confirmar el equipo apenas dos horas antes del compromiso. Esto se debe a que varios futbolistas terminaron cansados de la final ante el Fortín, ya que jugaron 120 minutos. Algunos de los nombres que podrían ingresar en el equipo son: Eric Meza, Santiago Flores o Nicolás Fernández, Fernando Zuqui, Franco Zapiola, Mauro Méndez y Javier Correa.

El martes, en referencia a la altura y el complejo partido que tienen por delante, el propio entrenador destacó en conferencia de prensa: “La idea es entrenar en la altura, para tener las situaciones con pelota más claras e ir viendo cómo cada uno se va adaptando a esas situaciones”.

Además, con relación al desgaste que tuvo el equipo el pasado domingo en Santiago del Estero, agrego: “Veremos qué tipo de rotación, si hay que hacer, porque hay jugadores que jugaron 120 minutos”, indicó.

En cuanto al invicto que tiene el equipo boliviano desde 2013 por torneos internacionales, remarcó: “Es estadística. Sabemos las dificultades de jugar en la altura, pero es un partido de fútbol y hay que jugarlo. Lo importante es si creemos que estamos preparados”.

“No es decisivo, pero empiezan a ser partidos determinantes”, concluyó el DT, en referencia a la importancia que tiene este partido para Estudiantes en un Grupo C que comienza a definirse.

Por otro lado, cabe destacar que The Strongest Telga ya sin Pablo Lavallén al frente, y con el español Ismael Recalvo como su nuevo entrenador, quien tendrá su estreno en su segundo ciclo en el club.