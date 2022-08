Estudiantes definió el equipo en Curitiba

Sin misterios, a todo o nada. Ricardo Zielinski no es de esconder las cartas, de hecho, si por él fuera, las mostraría más seguido. “En el fútbol está todo inventado y medianamente todos nos conocemos. El hecho de no confirmar nuestro equipo es porque el rival no nos da indicios del suyo”, dijo el propio entrenador en una de las tantas conferencias de prensa como técnico de Estudiantes. Por eso hoy no será la excepción.

La delegación de Estudiantes arribó ayer al mediodía a Curitiba, se alojó en el hotel NH de la ciudad carioca y, luego de la merienda, se entrenó por la tarde en el predio que le cedió el Athletico Paranaense. En la última práctica antes del encuentro de esta noche, 21.30, ante el Furacao por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el entrenador albirrojo confirmó los 11.

Sin Leandro Díaz entre los concentrados por su lesión muscular grado 1 en el isquiotibila de la pierna derecha, el Ruso deberá realizar una modificación obligada. De esta forma, Mauro Méndez tendrá su oportunidad como titular con todo lo que significa hacerlo en un certamen continental. Mientras que el resto serían los mismos que vienen de igualar 0 a 0 ante Banfield en el estadio de Uno por el torneo de la Liga Profesional. Zielinski no modifica el esquema y mantiene la línea de cinco defensores, aunque no apostará por Nehuén Paz, recientemente arribado de la Universidad Católica y que ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Por otro lado, en cuanto al elenco local, entrenado por Luiz Felipe Scolari (campeón mundial con Brasil en Japón-Corea 2002), figura cuarto en el certamen brasileño a ocho unidades del puntero Palmeiras. Además, cuenta en su plantel con el argentino Tomás Cuello, ex Atlético Tucumán, y el flamante refuerzo que llegó del Manchester City, Fernandinho.