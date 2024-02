Estudiantes después del clásico: agenda intensa y River en el horizonte

Agenda intensa con varios objetivos por delante. Luego de lo que fue el empate sin goles frente a Gimnasia en el clásico platense que se disputó en el Bosque, Estudiantes de La Plata eligió descansar ayer y poner, a partir de hoy, manos a la obra pensando en Godoy Cruz. El Pincha comienza una semana larga de trabajos en el Country Club de City Bell en la antesala al compromiso frente al puntero de la Zona B de la Copa de la Liga profesional. El duelo se dará el próximo domingo a las 17 en Mendoza y marcará el inicio de una agenda intensa para el elenco dirigido por Eduardo Domínguez. Dos partidos en condición de local, dos como visitante y uno en cancha neutral, repartidos entre el 3 y el 17 de marzo. Entre ellos, disputará un duelo clave ante el Tomba el fin de semana por la disputa del liderazgo de su Zona, la final de la Supercopa Argentina ante River en el Mario Alberto Kempes y un choque siempre caliente con el Xeneize en Uno.

Luego del encuentro de este fin de semana, Estudiantes recibirá a Platense en La Plata el miércoles 6 de marzo en el marco de la novena fecha del certamen doméstico, después visitará a Sarmiento en Junín por la décima y, tras esto, tendrá la esperada final de la Supercopa Argentina ante River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En tanto, unos días más tarde deberá recibir a Boca por la fecha 11 y, una vez finalizada esta seguidilla de partidos, Estudiantes tendrá por delante tres partidos más por Copa de la Liga, terminando la ronda clasificatoria a mediados de abril. A partir de allí, de clasificar, jugar por los cuartos de final del certamen local.

Por esta razón, Eduardo Domínguez planea empezar a administrar cargas de partidos para algunos futbolistas y la intención es darle descanso a aquellos jugadores que vienen arrastrando una seguidilla de varios encuentros dentro del once inicial. Entre ellos

Enzo Pérez, José Sosa, Federico Fernández y Santiago Ascacibar. Por lo pronto, el plantel aún piensa en la Copa de la Liga y se enfoca en el partido del próximo domingo ante el Tomba en Mendoza.

Para el Pincha no hubo polémicas

Para todo Gimnasia, el gol de Ivo Mammini anulado por el VAR era lícito y debió cobrarse. Además, afirmaron que a partir de ese tanto, el partido podría haber sido manejado por el Lobo. No obstante, desde el lado de Estudiantes de La Plata no le dieron demasiada importancia y aseguraron que si desde el VAR marcaban su adelantamiento, era correcto anularlo. Tan es así que Eduardo Domínguez, al ser consultado acerca sobre el tema, no dejó margen para la duda: “Está el VAR que trabaja, si dice que fue offside nos queda una única forma que es creer, creer en la tecnología y en la gente que la maneja, siempre vamos a estar en el debate si esos cinco centímetros que sin imperceptibles a veces te va a dar a favor y en contra, es la nueva forma de jugar al fútbol y hay que acatar”.

En esa misma línea declaró Santiago Ascacibar, quien sostuvo: “A nosotros nos anularon un montón de goles así, ya está. Fue offside”. Por otro lado, al subcapitán y cumpleañero en la jornada de domingo declaró de manera llamativa cuando le preguntaron por la gran cantidad de empates que tuvieron lugar en el último tiempo en el clásico, e invitó a la libre interpretación. “Tengo una respuesta pero me la guardo para mí, es personal”.

En cuanto al análisis en general del juego, el mediocampista afirmó: “Nos sentimos cómodos con el espacio como para poder tener un poco más de control, sobre todo en el segundo tiempo. Pudimos haber hecho un poquito más y llevarnos el partido pero se dio así. Es fútbol y hay que seguir intentando”.

Carrillo sumó minutos ante el Lobo y se prepara para el viaje a Mendoza

Estudiantes igualó sin goles ante Gimnasia en el clásico platense del último domingo y, pese a no poder llevarse tres puntos del Bosque, Eduardo Domínguez se llevó una buena noticia de cara a lo que se le viene al equipo. Esto se debe al regreso formal de Guido Carrillo tras su lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Sobre esto, el entrenador albirrojo pidió calma y expresó: “Bien. ¿Cuánto jugó? 12 minutos, 15 minutos. No sé cuánto jugó. Obviamente se ha notado la falta de partidos. Pero es eso, necesita jugar, necesita estar en el campo”, indicó. “Ahora tenemos otra semana larga para que trabaje. Pero terminó bien”, completó el DT.

En lo que fue su vuelta ayer por la noche ante el rival de toda la vida, Carrillo ingresó a los 36 minutos del complemento en lugar de un ya muy cansado José Sosa. Y si bien buscó posicionarse en el área opuesta para intentar lastimar a Gimnasia, no logró hacerlo dentro de un Estudiantes que no estuvo tan claro como en la primera etapa.

Ahora, según palabras del técnico, intentará aprovechar la semana de trabajo, a la espera de lo que será la visita a Godoy Cruz del próximo domingo por la tarde.