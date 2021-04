Estudiantes, el viaje a Rosario y el sprint final de cara a la clasificación

Luego de la igualdad en el clásico platense contra Gimnasia en 1 y 57, Estudiantes de La Plata da vuelta la página. Sin tiempo para lamentos, se pone a diagramar el encuentro del próximo domingo en Rosario ante Central. El margen de error es cada vez más chico en la Copa de la Liga Profesional y prácticamente todos están con chances matemáticas de clasificar a la siguiente fase del certamen.



El Pincha se encuentra en un puesto de privilegio con relación a los demás: se posiciona en el tercer lugar de la Zona 1 con 16 unidades, debajo de Colón (21) y River (18). Sin embargo, San Lorenzo espera una caída del equipo de Ricardo Zielinski en el cuarto lugar con 15 puntos, al igual que Racing y, el próximo rival, Rosario Central. Además, ayer por la tarde en el estadio Florencio Sola del Sur, Banfield cerraba la décima jornada del torneo. El Taladro llegaba con 13 unidades en el séptimo puesto y, si conseguía el triunfo, igualaba en puntos al Pincha, aunque con menor diferencia de gol.



En una tabla ajustada y con poco camino por recorrer, los equipos empiezan a jugar a todo o nada. Desde que comenzó el certamen, Estudiantes no bajó de los primeros cuatro que acceden a los cuartos de final de la Copa. No obstante, saben que no pueden relajarse y, aunque puertas hacia afuera no lo reconozcan, saben que como se dio el clásico, debieron haber sumado de a tres para llegar con un poco más de aire al final.



Lo dijo el Ruso en conferencia: “Queríamos los tres puntos. Empatar nunca me gusta. Era importantísimo ganar, así que ahora hay que pensar en el rival que viene”. Reconocen que lo pudieron ganar, y que los dos puntos que dejaron en el camino los pueden llegar a lamentar más adelante.



Estudiantes no da garantías desde el rendimiento futbolístico y el domingo se vio demostrado frente a un rival que se lo vio disminuido físicamente producto de que más de la mitad del plantel se vio afectado por el coronavirus. Así y todo, intentarán volver al triunfo fuera de casa en un reducto por demás complejo. El Canalla no es de los mejores equipos, aunque en las últimas dos fechas mejoró mucho.



De cara al domingo, desde las 21 en el Gigante de Arroyito y con árbitro a confirmar, el plantel regresará hoy al trabajo en City Bell. Luego de tomarse el lunes libre, los futbolistas se reencontrarán desde las 9 en el predio Albirrojo.