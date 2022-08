Estudiantes, entre el objetivo de la Copa y el plantel para el 2023

Un trabajo difícil para el 2023. El año futbolístico de Estudiantes aún no terminó y la dirigencia ya piensa en el próximo. Si bien los últimos meses del equipo que hoy dirige Ricardo Zielinski no son del todo buenos, el balance del ciclo del Ruso terminará dando positivo.

Hoy, dos días después del triunfo del domingo ante Patronato de Paraná y con la fecha terminada en el torneo de la Liga Profesional, Estudiantes toma los tres puntos con el Patrón como un empujón hacia el objetivo de ingresar a la próxima Copa Libertadores del próximo año. Recortó distancia y se encuentra a tan solo cuatro puntos de Gimnasia, el último en llevarse el cupo al máximo certamen continental del 2023.

Mientras tanto, los dirigentes no pierden de vista lo que pasará en diciembre de este año con varios futbolistas que tienen los días contados en el club, al igual que el propio entrenador. El primero en irse fue Agustín Rogel, quien el domingo vivió su último partido como jugador de Estudiantes y ayer, mientras el plantel gozaba del día de descanso, tomó un avión privado y partió hacia Alemania para incorporarse al Hertha Berlín. El defensor uruguayo firmará un vínculo con el club alemán hasta junio del 2026 y al Pincha le quedarán 700 mil dólares en forma de resarcimiento or los dos meses de contrato que le quedaban al jugador con el club.

“Me llevo todo de Estudiantes porque me abrió las puertas cuando nadie más confiaba en mí. Los hinchas me hicieron sentir su cariño, siempre traté de dejar todo en la cancha y eso lo valoran. Tengo palabras de agradecimiento para la institución”, expresó Rogel luego del partido ante el Patrón. “Es una decisión puramente futbolística, no fue fácil porque yo quería quedarme, pero también sabía que era una oportunidad única para mi carrera porque mi próximo objetivo es estar en la Selección”, dijo refiriéndose a su partida al fútbol alemán y cerró: “A base de esfuerzo y trabajo me pude ganar la ovación. Espero volver acá en algún momento, porque siento que es mi casa”.

Sin embargo, al mismo tiempo que los hinchas del Pincha lloran la partida del defensor, también se ilusionan con el regreso de un campeón de América. Enzo Pérez tuvo un cruce con Marcelo Gallardo y en los últimos días empezó a replantearse su futuro en la institución de Núñez. El jugador comenzó a hablar con diferentes excompañeros en el Pincha y su regreso es posible, siempre y cuando haya un gesto de River para liberarlo antes de diciembre del 2023.

Andújar les abrió la puerta a Enzo Pérez y Marcos Rojo

En las últimas horas Mariano Andújar habló de la actualidad del fútbol argentino y, desde ya, de Estudiantes de La Plata. Además, se refirió a la salida de una pieza clave para el equipo y el posible regreso de un campeón de América con el Pincha en 2009.

“Es una salida importante la de Agustín (Rogel), pero está bien lo que hizo. Tal vez puede tener chances de ir al Mundial y le deseamos lo mejor”, dijo. Luego, más allá de regresos y salidas, el mayor cimbronazo que se generó, aunque pudo ser desactivado a tiempo, fue la renuncia (la cual no fue aceptada) del DT, el Ruso Zielinski. También sobre esto dio su punto de vista y versión de la historia el propio arquero: “Le dijimos que el plantel estaba de su lado. Hay que llegar todos juntos. Estamos en carrera. Lo lógico siempre es que se le apunte a los más grandes pero no es verdad”.

Por último, no le cerró la puerta a otras vueltas, buscando un The Last Dance Pincha: “Esta es la casa de Enzo (Pérez) y de Marcos (Rojo). Las puertas están más que abiertas para ellos, aunque falta alguno que venga a correr también”, cerró riéndose.