Camino al Rocha, Lord of Lords se mide con un Aspavento agrandado

Después de este mediodía vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del Barrio Hipódromo para ofrecer una función de 13 actos, la última del mes de agosto, entre las 13.30 y las 19.30.

La jornada hípica tiene en su cartelera como momento culminante la disputa del Especial Branding (2.100 mts.), reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador, a peso por edad. Al llamado han respondido seis ejemplares de mucha valía dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $726.000.

Entre los anotados vamos a confiar nuestro voto a Lord of Lords, que logró tres de sus cinco éxitos en esta pista, donde más rinde. Si no repasemos: tras alzarse con el Clásico Clausura (G. II-2.000 mts.) volvió a Palermo para andar a las trompadas con los ­mejores fondistas; después de ello volvió a este hipódromo para su último impacto. Pausa de un par de meses y hoy ­inicia el camino de preparación para el GP Dardo Rocha (G. I-2.400 mts.).

En eso también anda Aspavento, que precede del triunfo más importante de su campaña en una milla clásica palermitana. El del stud Tinta Roja, con buenos trabajos, intentará repetir en un tiro que le es inédito. Tampoco podemos dejar de mencionar a Pepe Joy, con un par de podios en sendos triunfos de Durazzo, hoy por hoy, el mejor fondista de los “máximos”.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para esta tarde

1) GUARANY (8) TED (7) ANGEL ROJO (2)

2) BISCARA (2) EMPIRIC TWICE (1) KALI MANI (5)

3) SUPER CURIOUS (4) A LAGLORIA (2) HOLLAND HIT (1)

4) ERA UNA MINA(7) A LA GLORIA (2) BAGUETTE SCAT (1)

5) LORD OF LORDS (1) ASPAVENTO (2) PEPE JOY (3)

6) ROLO VITAL (8) TIO LUIGGI KING (3) HYPER VIO (10)

7) CANDYGRAM (13) WHITE SHARK (4) LAKITA (6) BELLE SUCHI (2)

8) QUE SORPRESA (7) ANGICOCO (2) COLOM BERRY (1)

9) PETREO MAGIC (9) SOLO RAP (10) EUGENIO DEL MONTE (13) CORRENTOSO HUSSO (1)

10) MANDA UN MAIL (10) ESTRELLA SPRING (7) SANDUNGA DREAM (5)

11) BABORA BEST (2) IRISH CREAM BAIL (5) MEM’S SOY (8)

12) E SOCIABLE (1) AGUA DE LA REINA (2) HOT EVA (10)

13) AZUCAR TUCUMANA (2) VISA HOME (4) MORE THAN YOU (5) MAMO MAMO ABU (6)