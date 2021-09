Estudiantes, entre el respaldo a los grandes y el empuje de los chicos

Tal vez una de las frases que más se repite entre el gremio de los entrenadores es: “Los jugadores se ponen y se sacan solos”. Sin embargo, muchas veces algunos futbolistas retienen su lugar dentro de los 11 titulares por su vasta experiencia, por su recorrido en el club o por un pasado exitoso.

En el caso de Estudiantes, su técnico, Ricardo Zielinski, es de esos entrenadores que prefieren arriesgar con un mal rendimiento de un experimentado a que se equivoque una joven promesa. El Ruso, que viene de reconstruir un equipo que estaba en el fondo de la tabla, que había perdido las ilusiones y que estaba muy cerca de los puestos del descenso, hoy es respaldado por los resultados, pero no demasiado por los rendimientos. “Siempre estamos en busca de un mejoramiento del equipo. No me dejo llevar por los resultados para armar la alineación titular”, dos oraciones que se repiten en varias conferencias de prensa de Zielinski que, en determinadas ocasiones, lo exponen cuando no se cumplen.

El rendimiento colectivo con Talleres de Córdoba había sido sobresaliente y hasta el propio entrenador lo afirmó. Sin embargo, decidió realizar tres modificaciones que atentaron contra el andamiaje de sus dirigidos en el último encuentro frente Argentinos Juniors. ¿Hasta cuándo sostendrá a los Pasquini, Sánchez Miño o Ayoví? Pese a tener una base sólida, donde la famosa columna vertebral se puede apreciar en Estudiantes con: Andújar; Godoy, Rogel y Noguera en defensa; Corcho Rodríguez, Zuqui y Castro en el medio, y Apaolaza, aunque no tan consolidado, en el ataque, el 11 rotó mucho durante el torneo.

Hay tres puestos que siguen en discusión y tres apellidos que vienen de mal en peor. El primero es Nicolás Pasquini, que mas allá del gol ante San Lorenzo, nunca demostró que podía ser titular en el Pincha. Mientras que en el medio Sánchez Miño parece no querer seguir las órdenes indicadas por el técnico que lo posiciona de volante por la izquierda. Cuando empieza a rodar la pelota juega de todo y al final no juega de nada. Y por último, el delantero goleador, que de goles por ahora nada. Se trata de Jaime Ayoví, confirmado por el propio Zielinski, que aún no esta bien futbolística y físicamente. Y se nota. ¿Hasta cuándo el respaldo a los grandes? Mientras tanto, Del Prete y Pellegrini esperan.

Será una semana larga, el plantel volverá a entrenar hoy por la mañana y el Ruso deberá definir para el duelo del próximo miércoles frente a Unión en Santa Fe.