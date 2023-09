Estudiantes, entre las lesiones y el equipo para el viernes

Armar un rompecabezas. Estudiantes de La Plata está urgido de conseguir los tres puntos en el partido del próximo viernes en Victoria frente a Tigre por la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional. Más allá de la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina, el equipo de Eduardo Domínguez acumula tres derrotas consecutivas en el certamen doméstico y, de seguir así, el objetivo de alcanzar los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores 2024 se aleja. Perdió en el debut de la Copa ante Belgrano en Córdoba, cayó frente a Unión de Santa Fe en Uno, y la última derrota fue frente a Racing en Avellaneda. De esta manera, el Pincha está último en la Zona B y cada vez peor en la tabla anual, la cual otorga los cupos a las siguientes copas internacionales del 2024.

Estudiantes ahora deberá agarrarse del envión anímico que le puede significar el triunfo por penales ante Independiente y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina para trasladar esos buenos resultados en el certamen local. El próximo viernes visitará a Tigre en Victoria por la cuarta fecha y, por si esto fuera poco, Eduardo Domínguez tendrá varias bajas sensibles.

Tal cual adelantó el diario Hoy en la edición matutina de ayer, el técnico no podrá contar con Guido Carrillo, quien padece una lesión muscular grado 2 en el bíceps distal del muslo izquierdo, una ausencia sensible teniendo en cuenta que Mauro Boselli tampoco estará disponible por un desgarro. Además, por si la enfermería aún no estaba completa en City Bell, el Pincha también sufrió la baja de Zaid Romero, quien estaba prácticamente recuperado de la lesión en su tobillo que no le permitía jugar desde julio, y ahora volvió a sufrir una lesión, esta vez muscular grado 2 en el recto anterior del cuádriceps derecho que lo seguirá marginando de la competencia.

En ese sentido, el cuerpo técnico trabajó con el plantel ayer por la mañana en el Country Club de City Bell y probó un equipo con algunas variantes. En la defensa estuvo como titular Federico Fernández, quien reemplazaría a Luciano Lollo que viene arrastrando un cuadro de pubalgia, mientras que en la delantera en lugar de Guido Carrillo estaría Martiniano Moreno. Sin embargo, el once no está confirmado y los futbolistas hoy se volverán a reencontrar en el predio para continuar con los trabajos de cara al duelo del viernes.

La carrera por clasificar a la Libertadores

Estudiantes no comenzó bien la Copa de la Liga profesional y, ya eliminado de la Copa Sudamericana, deberá empezar a sumar de a tres para seguir con chances de acceder a la Copa libertadores del 2024 por medio de la tabla anual. Hoy el Pincha está noveno a sólo dos unidades de Defensa y Justicia, por ahora el último en obtener un boleto al máximo certamen continental, aunque entre el noveno y el cuarto hay varios equipos en el medio que buscan el mismo objetivo. Para llegar a ese lugar debería clasificar a los cuartos de final del actual torneo o, en caso de no poder hacerlo, su suerte quedará destinada a una hipotética obtención del título de la Copa Argentina, la cual otorga un pase a la Libertadores del año próximo. Por lo pronto deberá visitar a Tigre por la fecha 4 de la Copa de la Liga, luego deberá recibir a San Lorenzo en UNO, en la sexta jornada visitará a Newell’s en Rosario y en la séptima el clásico platense ante Gimnasia en el estadio Jorge Luis Hirschi.

La Reserva va por un triunfo ante Newell’s

La Reserva de Estudiantes, que viene de empatar por la quinta fecha de la Copa Proyección ante San Lorenzo en Ciudad Deportiva, enfrentará a Newell’s por una nueva jornada del certamen. Estudiantes viene de realizar una buena presentación que no se tradujo en el resultado. Tuvo un buen funcionamiento y terminó 1-1 con San Lorenzo, en un encuentro que comenzó ganando y sobre el final también pudo haberlo definido a su favor. Matías Contrera, que después se retiró lesionado, anotó el tempranero gol en la Ciudad Deportiva. Si el partido no tenía el contexto de dos derrotas consecutivas como local, hubiese significado un valioso punto para la Reserva. Sin embargo, la floja sumatoria en las cuatro fechas anteriores hicieron que la igualdad 1-1 no cambie demasiado la tabla y la posición albirroja, al margen de que la versión del equipo fue otra y se vio más ambición y profundidad en busca del resultado.

En un terreno complicado y ante un rival invicto, Estudiantes empezó con todo y madrugó al Ciclón en su cancha para el 1-0. El Ciclón, que se veía dominado, encontró el empate sobre los 20 minutos, desde un disparo desde el punto penal. A pesar de la igualdad, y algunos momentos de intentos del local, Estudiantes fue protagonista y no se achicó.

Fue un empate para cortar con las derrotas y aferrarse de la buena versión para hoy ir por una victoria ante Newell’s en condición de local.