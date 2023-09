Scaloni: “La virtud del equipo es querer jugar”

Tras el triunfo ante Bolivia, el técnico Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y aseguró que no arriesgaron a Lionel Messi porque “no se sentía cómodo” y llenó de elogios a sus futbolistas.

“Leo no estaba para jugar. Ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos”, expresó el técnico de la Albiceleste sobre la ausencia de la Pulga. Y añadió: “No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil. Incluso entrando se podía hacer mal”.

A su vez, el DT afirmó que jugar en la altura “tiene sus dificultades” y que la “virtud del equipo es querer jugar, no tener miedo a jugar con la pelota”. “Estamos contentos. Era una parada muy difícil y la sacamos adelante”, dijo. Y añadió: “La fórmula son los jugadores que juegan muy bien. Hay un grupo que juega muy bien al fútbol. Sin ellos sería imposible. Es mérito de ellos”.

Por otra parte, Scaloni afirmó que las Eliminatorias Sudamericanas “son las más difíciles” y que “Argentina hizo el partido que tenía que hacer”. “La charla principal era que juguemos al fútbol, que se puede jugar. Con la dificultad añadida, que la pelota va más rápido, la falta de aire... Si nosotros éramos capaces de mover la pelota al hombre y no al espacio, íbamos a llegar en condiciones de hacer gol”, expresó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Scaloneta?

Comenzó el camino al Mundial 2026 y ya pasaron las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Seis de seis, puntaje perfecto para la Selección Argentina tras los triunfos ante Ecuador de local y Bolivia en La Paz. Ahora, los futbolistas regresarán a sus clubes, Lionel Messi partió ayer desde Bolivia directo a Miami, mientras que el resto de la delegación volvió a Buenos Aires y en las próximas horas partirán hacia sus respectivos lugares de residencia.

La próxima doble fecha de Eliminatorias será en octubre de este mismo año. El seleccionado campeón del mundo recibirá el jueves 12 de octubre (a las 21) a Paraguay, dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Y el martes 17 le tocará viajar a Perú para enfrentar al seleccionado incaico. El juego está previsto para las 23 (hora argentina).

Ya en noviembre, para cerrar este 2023, Argentina será local en el estadio Monumental de Núñez ante el Uruguay de Marcelo Bielsa el jueves 16 y luego viajará a Brasil para una nueva edición del clásico sudamericano. Dicho encuentro será la revancha de aquel que fue suspendido en San Pablo por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar. El duelo no tiene estadio definido, aunque sería el martes 21.