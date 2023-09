La curiosa frase de Dibu Martínez sobre Messi: “Que siga haciendo el amor”

No fue una victoria más para la Selección Argentina, ni para este grupo de jugadores que volvió a poner a la bandera celeste y blanca en lo más alto del fútbol mundial. Tanto en la previa como en el pospartido, se habló mucho del mejor jugador del mundo. Emiliano Martínez destacó que Lionel Messi haya decidido viajar a La Paz para apoyar al equipo a pesar de no jugar: “Se podría haber ido a su casa y nos acompañó”, dijo. Sin embargo, llamó la atención una curiosa frase al asegurar que “es un orgullo que él siga haciendo el amor”.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni demostró su poderío ante Bolivia, a quien goleó de visitante por en las Eliminatorias Sudamericanas y dejando de lado las complicaciones de la altura. Sobre esto, el arquero explicó : “La razón es que hay hambre de más. El mismo capitán se podría haber ido a su casa y nos acompañó, eso para nosotros es un orgullo que él siga sintiendo, siga haciendo el amor y nos acompañe en ese sentido. Yo estoy orgulloso de estar atrás de estos chicos”, admitió.

Además, el oriundo de Mar del Plata agregó: “Me gustan los desafíos y siempre buscamos ir por más, cuando uno gana todo quiere buscar pequeñas cosas para mejorar”.

Dibu destacó que una de las grandes cuestiones que practicó fueron los remates largos. “Ya sabía lo que me iba a esperar, vi muchos partidos de la Selección acá y se complicaba siempre los tiros de fuera del área, así que les tenía mucho respeto”, aseguró el arquero campeón del mundo.

El jugador del Aston Villa se mostró sorprendido por el apoyo del público local y contó: “Normalmente no me quieren mucho fuera de la Argentina, pero hoy me sorprendió la gente boliviana que coreó mi nombre y le tengo mucho respeto a este país”.