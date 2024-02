Estudiantes entrenó tras el empate ante Racing

unto y seguido. Estudiantes de La Plata mereció más, igualó sin goles ante Racing en el estadio Jorge luis Hirschi por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, pero continúa en el podio de la Zona B del certamen. Con 7 puntos sobre 9 posibles en las primeras jornadas, el elenco conducido por Eduardo Domínguez se mantienen invicto en lo que va del 2024 contando el duelo por Copa Argentina frente a Argentino de Monte Maíz. Además, si repasamos los anteriores partidos, el del último lunes frente a la Academia fue una de las mejores presentaciones en cuanto a rendimiento. Tuvo más de una chance clara para abrir el marcador y le anularon dos goles por finos offsides. No obstante, aún continúa en la búsqueda de un nuevo modo de juego ante la salida de varios futbolistas importantes en el esquema madre del equipo.

En esa línea, el propio Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa tras el empate ante Racing y dijo: “Estamos buscando un nuevo modelo de juego porque tenemos otras individualidades. Hoy realizamos una búsqueda interesante para llegar a situaciones de gol, Racing por momentos defendió de buena manera y en otras chances erramos nosotros”. “Nos queremos acostumbrar a tener este ritmo y vulnerar al rival. Creo que el hincha se siente identificado con lo que ve, por eso vienen, tienen ilusión y entusiasmo”, agregó.

Por otro lado, y ya analizando el juego, explicó: “En la vorágine del partido, sentimos que podíamos tener mejores resoluciones, pero hay que estar adentro de la cancha para entenderlo. A Racing le exigimos un desgaste defensivo al que no está acostumbrado, le llegamos con claridad y nos anularon dos goles. Nos da bronca terminar el partido de esta forma, pero hay que tener paciencia y seguir trabajando”.

Ahora, pasado el duelo con la Academia, el Pincha retornó ayer a los entrenamientos en el Country Club de City Bell pensando en el partido del próximo viernes ante Tigre en el estadio de Uno. En cuanto al equipo, Domínguez ya sabe que no podrá contar con Zaid Romero y tampoco con Guido Carrillo. Este último por la lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, mientras que Zaid Romero por la expulsión sufrida el último encuentro. El resto podría estar a disposición del DT, incluido el colombiano Edwuin Cetré.

Tiago Palacios, el último deseo de Domínguez

Domínguez se refirió al plantel actual comparándolo al del año pasado, que conquistó la Copa Argentina 2023 y afirmó que están buscando suplir algunas ausencias: “Ya no tenemos las individualidades que nos daba Leo Godoy, Corcho, Benja Rollheiser, que teníamos atrás con Santiago Núñez, con Mariano. Están otros jugadores para suplir y hoy tenemos otras características”, explicó, y al respecto agregó: “No es lo mismo Núñez que Fede Fernández, entonces no podemos buscar lo mismo. Eros no es Leo, nadie es Benja, ¿cómo suplimos eso? Es imposible. Tenemos que darles espacio y tranquilidad”, concluyó. No obstante, insistió que necesitan de Tiago Palacios, y que Tiago Palacios necesita de Estudiantes. El Pincha le puso plazo al club vendedor y esta semana se deberá definir.