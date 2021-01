Estudiantes no detuvo su marcha y entrenó en City Bell

Mientras espera al capitán del barco, Ricardo Zielinski, Estudiantes de La Plata volvió a entrenar y Pablo Quatrocchi intentará enderezar el rumbo en la última fecha del torneo.

El plantel profesional retornó a la ciudad de La Plata luego del partido ante Godoy Cruz en Mendoza. En la jornada de ayer, no paró su marcha y continuó entrenando sin descanso en el Country Club de City Bell.



Ayer por la mañana la actividad fue física y regenerativa para aquellos jugadores que formaron parte de la delegación de Estudiantes en Mendoza, mientras que el resto llevó adelante una práctica de fútbol en espacios reducidos.



De cara al próximo cotejo correspondiente a la quinta fecha de la Zona Complementación de la Copa Diego Armando Maradona ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Jorge Luis Hirschi, el técnico interino podrá contar con todos los futbolistas del plantel, salvo Enzo Kalinski. Este último fue operado en una de sus rodillas por una hidrartrosis que lo venía dejando afuera de varios entrenamientos y partidos. Cabe recordar que Kalinski no pudo disputar ni un minuto de juego en lo que va del campeonato pospandemia. Mientras que el resto se encuentra en óptimas condiciones y habrá que esperar al sábado para conocer qué equipo dispondrá Quatrocchi para despedirse del certamen en 1 y 57.



En este sentido, según pudo averiguar El Clásico de diario Hoy, no se descarta una variante en la delantera, producto de los sucesivos bajos rendimientos de Leandro Díaz en el ataque del Pincha. En esa posición se encuentran peleando el puesto Federico González, quien volvió a tener minutos en la derrota ante el Tomba en Mendoza, y Martín Cauteruccio, que viene de jugar prácticamente todo el segundo tiempo en el último partido.



Otra de las dudas para el enfrentamiento del lunes 21.30 es si finalmente ingresará Iván Gómez en el equipo titular en lugar de Darío Sarmiento y de esta manera modificar el esquema.

Los entrenamientos tendrán continuidad mañana y sábado por la mañana en el estadio Jorge Luis Hirschi, con el detalle que el día 9 del corriente mes también en las instalaciones de Uno se procederá a una nueva sesión de testeos rápidos de Covid-19.