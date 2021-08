Estudiantes realizó un gran festejo por un nuevo aniversario

Estudiantes de La Plata vivió un nuevo aniversario, llegó a los 116 años desde su fundación, donde los fanáticos del elenco Albirrojo pudieron disfrutar de una extensa transmisión por Estudiantes Play, el canal oficial de YouTube y la página de Facebook. Además, se hicieron distintas acciones sociales, con más de 70 ollas populares en distintos puntos de La Plata, Berisso y Ensenada, acompañando y ayudando a los más necesitados en un momento tan complejo para el país debido a la pandemia del coronavirus.

Del evento, que fue privado y que no tuvo acceso al público general debido a esta situación de público conocimiento, participaron el presidente, Martín Gorostegui, el vicepresidente primero, Juan Sebastián Verón, y toda la Comisión Directiva, al tiempo que estuvieron los campeones del mundo, como también distintos representantes del club. Por parte del plantel profesional se hicieron presentes Mariano Andújar y Deian Verón.

“El tema de la cinta o ser capitán o no, mismo cuando todavía estaba el Chavo (Desábato), yo me sentía un referente dentro del vestuario, no necesitaba eso. Hoy me toca ser uno de los últimos referentes históricos del club, es algo que se dio por el tiempo, fui sobreviviendo a todos. Este tiempo me encuentra bien y tranquilo. Estoy bien físicamente, de la cabeza y con gente que me gusta estar en el vestuario, ojalá que esa buena energía se vea reflejado en el proceso”, dijo el arquero Mariano Andújar en diálogo con la transmisión oficial.

El testimonio de los mandatarios

Luego, tomó la palabra el actual mandatario, que señaló: “Encaramos la gestión con alegría porque es el motor, plantearnos desafíos y encararlos. Estudiantes nos da alegría. El mensaje es de agradecimiento y de confianza. Siempre dijimos que íbamos a ser un club de puertas abiertas. A Estudiantes venimos a aportar ganas, siempre en pos de ser un club mejor y transparente”.

Finalmente, el eterno ídolo de la institución, Sebastián Verón, expresó: “Este lugar le cambia la vida a alguien, no solo hace visible un lugar. En esto de tratar de contener las ganas, de seguir a la distancia, esperamos que más adelante se empiecen a tomar medidas para que la gente pueda volver al estadio, donde no van a poder entrar a todos, ese es el laburo feo que nos va a tocar hacer. Esperemos reencontrarnos todos en nuestra casa y poder disfrutarlo realmente”.