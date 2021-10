Estudiantes se alista: la vuelta del goleador y dos cambios más

Me encanta jugar este tipo de partidos”, afirmó el Ruso Zielinski en la previa a lo que será el duro compromiso de mañana contra River, líder absoluto del torneo de la Liga Profesional y uno de los mejores equipos, si no el mejor, del fútbol argentino. Sin embargo, tanto al entrenador como a Estudiantes le sientan bien esta clase de duelos. Le fue bien frente a River el año pasado y le fue bien ante Boca en este torneo. Además, el técnico Albirrojo llega con antecedentes positivos frente al Millonario de Marcelo Gallardo. Parece tener la fórmula para ganarle a este tipo de rivales. No obstante, el Pincha no llega de la mejor manera y deberá afrontar este cotejo con algunas bajas sensibles y una racha negativa de seis encuentros sin poder ganar en el torneo.

Así, para el partido de mañana en el estadio de Uno, el plantel se volvió a entrenar ayer en el Country de City Bell y Ricardo Zielinski definió la alineación que intentará cortar con esta seguidilla de malos resultados. Con una baja sensible, ya que no podrá utilizar a una de sus piezas más importantes, Jorge Rodríguez, que sufrió un esguince grave en el tobillo izquierdo y no podrá estar disponible para el Pincha en lo que resta del campeonato, pero con la buena noticia del retorno a la titularidad del goleador del equipo, Manuel Castro, quien ingresará en lugar de Juan Manuel Sánchez Miño y se posicionará como volante por la derecha en una línea de cuatro mediocampistas.

Al mismo tiempo, habrá una variante en la delantera, ya que Leandro Díaz se meterá en el equipo en lugar de Francisco Apaolaza, mientras que por el ya mencionado Corcho Rodríguez, David Ayala sería su reemplazante. De esta forma, el Ruso realizará tres cambios y sostendrá la línea de cinco defensores con la continuidad de Fernando Tobio en la zaga central.

Por lo tanto, la formación sería con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fernando Tobio, Fabián Noguera, Matías Aguirregaray; Manuel Castro, Fernando Zuqui, David Ayala, Gustavo Del Prete; Leandro Díaz. Un 5-4-1 que podría variar por momentos a un 5-3-2.

Por otro lado, se espera que hoy por la tarde, luego del último entrenamiento en el Country Club, se dé a conocer la lista de concentrados y, de no mediar inconvenientes de última instancia, Matías Pellegrini estaría en la nómina para el encuentro ante el Millonario.

El Pincha empezó a acelerar la compra de Rogel

En las últimas horas, Estudiantes se volvió a contactar con el representante de Agustín Rogel para la compra del pase del uruguayo. El defensor, que fue uno de los puntales desde su llegada al club a principios de este año, arribó del Toulouse de Francia a préstamo hasta el 31 de diciembre, y tendría la posibilidad de quedarse una vez pasada esa fecha.

Es que sus buenos rendimientos en el 11 que dispone Ricardo Zielinski están haciendo pensar a la Comisión Directiva del Pincha en utilizar la opción de compra que tienen a su favor. La misma está valuada en 1.500.000 de dólares y sería por el 50% de la ficha.

River prepara variantes para la visita a Uno

El Millonario, líder absoluto de la Liga Profesional, se prepara para su próximo compromiso: la visita a Estudiantes de La Plata, mañana, en 1 y 57. Marcelo Gallardo duda entre hacer una modificación en la defensa o repetir los mismos nombres. Fabrizio Angileri, quien se recuperó del desprendimiento del desgarro que sufrió hace 14 días, respondió muy bien en las últimas prácticas a la par de sus compañeros y todo indica que volverá a estar a disposición del DT.

Ahora, el Muñeco decidirá qué pasa con el lateral: si vuelve al equipo o si ocupará un lugar en el banco de suplentes. En caso de que sea titular, Gallardo deberá definir quién sale.