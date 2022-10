Estudiantes se despide de la Libertadores y empezó a abrazar la Sudamericana

"No tengo dudas de que al final del campeonato Estudiantes va a estar en una Copa internacional”, afirmó Ricardo Zielinski hace más de un mes. Sin embargo, una racha negativa de resultados, su renuncia y la levantada de sus rivales en el torneo de la Liga Profesional marcan lo contrario.

El Pincha lleva cinco partidos sin ganar con cuatro derrotas consecutivas y un empate, sumado a que los que estaban abajo en la tabla anual ganaron casi todos. Por eso, hoy se encuentra décimo en la tabla acumulada, ocupando el último lugar que te lleva a la Copa Sudamericana. El martes jugaron dos rivales directos en esa pelea. Tigre empató 2 a 2 con Sarmiento, en Junín, y quedó por debajo. Mientras que Newell’s, quien igualó sin goles ante Arsenal en Rosario, lo pasó por un punto.

El León se encuentra en el séptimo puesto de la tabla anual. Ya en la jornada del miércoles, Defensa y Justicia igualó con Racing, con el empate llegó a los 55 puntos y no pudo superar al León. Por su parte, Atlético Tucumán ganó, recuperó la cima del campeonato y también alcanzó la línea de las 55 unidades.

Por eso, la goleada que sufrió ante River en el Monumental lo obliga a no mirar a ningún otro equipo, y tomar decisiones radicales porque está a una fecha de quedarse sin competencia internacional el próximo año. Por si esto fuera poco, el jueves ganaron Argentinos Juniors y Huracán, y ya se va despidiendo de la Copa Libertadores del año que viene.

Quatrocchi pone el foco en Lanús

Sin tiempo para descansar, el plantel albirrojo encaró la recta final de su preparación para el partido del lunes ante Lanús en Uno. Las tareas matutinas en City Bell tuvieron una particularidad: el fortalecimiento físico. Teniendo en cuenta que Estudiantes es el equipo que más encuentros disputó en lo que va del año, contando competencia local e internacional, el profe Ezequiel Muzio apuntó a recuperar el estado físico de los jugadores.

De esta manera, dispuso ejercicios de pasadas y aceleración en la cancha principal del Country Club. Más tarde, hubo un apartado especial para la ejercitación de duelos individuales, fraccionados en 3 vs. 2 y 4 vs. 3 en situaciones de ataque y defensa. Los únicos futbolistas que quedaron al margen de esta actividad fueron José Sosa, Ezequiel Muñoz y Fernando Zuqui, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Si bien Pablo Quatrocchi no dio pistas sobre el posible equipo titular, comenzó a planificar la táctica y la estrategia para buscar el regreso a la senda de la victoria en el torneo.

Pablo Piatti trabajó a la par del grupo

A los 11 minutos del segundo tiempo del partido ante River en el Monumental, Pablo Piatti debió dejar el campo de juego por Gonzalo Piñeiro, debido a que sintió una dolencia muscular que, por fortuna, finalmente se trató de una fuerte contractura en uno de sus gemelos.

Si bien había que esperar para saber si iba ser tenido en cuenta o no por Pablo Quatrocchi, lo cierto es que ayer se entrenó a la par de sus compañeros y no tendría inconvenientes para jugar frente a Lanús en Uno. No obstante, desde que se concretó su regreso a Estudiantes, el experimentado volante había sufrido una lesión muscular de grado 2 en el sóleo derecho durante el partido ante Unión de la fecha 15, y previo a eso, cuando llegó, durante un entrenamiento en City Bell sufrió el bloqueo en su rodilla derecha, por el cual sufrió la ruptura del menisco interno y debió ser operado.