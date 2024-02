Estudiantes se prepara para visitar al Ciclón

Con la vuelta del Mariscal. Estudiantes de La Plata ya dejó atrás el triunfo por 2 a 0 ante Tigre por la cuarta fecha de la Copa de la Liga y ahora puso manos a la obra de cara al compromiso de mañana frente a San Lorenzo por la quinta jornada del certamen doméstico. Los dirigidos por Eduardo Domínguez visitan a los de Ruben Darío Insúa en el Nuevo Gasómetro y para este partido el entrenador albirrojo podrá contar nuevamente con Zaid Romero, quien volverá a estar a disposición luego de cumplir la fecha de suspensión y es un fija dentro de la formación. El resto no sufriría demasiadas variantes, teniendo en cuenta que el rendimiento del equipo fue uno de los mejores del año. No obstante, el entrenador del León y su cuerpo técnico aún no definieron qué once pararán en cancha para visitar mañana a San Lorenzo.

En este sentido, el sábado y domingo los futbolistas realizaron trabajos tácticos con pelota y ejercicios en el gimnasio sin definir el equipo que pondrá ante el Cuervo sabiendo que le restará la práctica de hoy. Además, Domínguez ya sabe que podrá contar también con el último refuerzo del Pincha, Tiago Palacios.

Piatti: “Somos una gran familia”

Hace ya un año y medio que pegó la vuelta a Estudiantes. Su último recuerdo con la camiseta albirroja databa de 2008, dos años después del debut y de haber alcanzado el Apertura 2006.

Pablo Piatti disfruta de un presente inmejorable, con los festejos por la obtención de la Copa Argentina 2023 todavía en la memoria. En una charla con Estudiantes Play, el jugador repasó su carrera, el regreso y los desafíos que se vienen: “La decisión de volver no fue muy difícil. Interiormente sabía que tenía que terminar ese ciclo en mi carrera y en mi vida donde empezó todo. Se dio acá con la gente que quiero y donde me siento muy feliz y muy cómodo. Tuve que sentar a la familia y hablar, porque mover una familia no es fácil. Pero yo lo tenía muy claro y sabía que tenía que estar acá”.

“Sentirte todos los días que estás en tu casa, sentir ese cariño constante. Desde la gente que trabaja en el club que en otros lugares no lo encontrás. Somos una gran familia y es verdad”, aseguró Piatti acerca del presente que lo tiene disfrutando de esta nueva etapa.