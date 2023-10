Estudiantes se puso el chip del torneo local

A saldar la cuenta pendiente en el torneo. Estudiantes de La Plata cumplió en Copa Argentina y accedió por primera vez en su historia a las semifinales del certamen mas federal del país. Mejoró el rendimiento de los últimos partidos y derrotó de manera justa a Huracán por 2 a 0. Una victoria que le trajo alivio al plantel y sobre todo al cuerpo técnico de Eduardo Domínguez, en medio de los rumores de un interés de Racing para contratarlo tras la salida de Fernando Gago.

Ahora tiene la necesidad de poder levantar cabeza en la Copa de la Liga Profesional. El equipo no está bien, viene de perder frente a Godoy Cruz de Mendoza en Uno y ahora deberá enfrentar a Platense en Vicente López. El encuentro correspondiente a la novena fecha del certamen doméstico será el próximo miércoles a las 19. En esa línea, el plantel profesional retomó ayer los entrenamientos en el Country Club de City Bell y a partir de hoy Domínguez empezará a perfilar el equipo para visitar al Calamar. Se espera que el entrenador pueda volver a contar con Luciano Lollo y con Guido Carrillo, dos futbolistas claves en el armado del once.

En el mientras tanto, el silencio de Domínguez después del triunfo en Copa Argentina alimentó los rumores de un interés y contacto de Racing con el DT. No obstante, la explicación fue que Domínguez se quedó sin voz en Rosario y no emitió declaraciones por estar difónico. No se conoció la opinión del entrenador albirrojo lo cual fue algo llamativo ya que tanto en la victoria como en la derrota el DT pincharrata tiene a todos acostumbrados a dar su mirada en las respectivas situaciones desde su llegada al club.

Quien sí habló fue Sosa, que reconoció que no llegaban de la mejor manera y que era importante un triunfo para el equipo y la gente. “Trabajamos toda la semana. Sabíamos que era un posibilidad de llegar a una instancia a la que no habíamos llegado previamente. Entonces estamos muy contentos por el esfuerzo que venimos haciendo”. “El trabajo no se negocia”, enfatizó el 7 albirrojo y remarcó que “este pase a semifinales se lo merecía todo el grupo y nuestra gente”.

Por último, cerró: “Venimos laburando para que salgan las cosas, a veces se hace difícil por diferentes motivos o porque simplemente no se dan las cosas. Nunca pusimos excusas y seguimos trabajando. Sabíamos que esta era una oportunidad única para volver a tomar confianza y tranquilidad”.