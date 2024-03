Estudiantes se subió al avión con la ilusión de ser campeón

Llegó la hora. Estudiantes y River chocan en la final de la Supercopa Argentina. Esta noche, desde las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el campeón de la Copa Argentina 2023 y el ganador de la Liga Profesional de ese mismo año se dirimen el título de súper campeón.

El Pincha de Eduardo Domínguez, con un gran presente pese a las dos derrotas consecutivas por el torneo doméstico, pero siendo protagonista en su zona junto a Godoy Cruz y Lanús, irá en busca de una nueva estrella y otro trofeo más para las vitrinas del club. Claro que no será nada sencillo porque enfrente estará uno de los mejores equipos del país, River. Los dirigidos por Martín Demichelis no pasan por el mejor momento en cuanto a rendimientos, pero las estadísticas están de su lado. Son el único equipo invicto en lo que va del año, están entre los mejores de su grupo y tienen un gran porcentaje de finales ganadas en los últimos años.

En cuanto a los equipos, la gran duda para el cuerpo técnico albirrojo estaba centrado en la evolución física de Eros Mancuso, que el 1° de marzo y en la previa al compromiso con Godoy Cruz, sufrió un desgarro en el bíceps derecho y quedó marginado de los compromisos ante Platense y Sarmiento de Junín. Sin embargo a menos de dos semanas de la lesión muscular el ex-Boca pudo trabajar a la par de sus compañeros el domingo, lunes, ayer y se perfila para ocupar el lateral derecho.

Además, no sería la única variante, porque Eric Meza tiene muchas posibilidades de estar desde el arranque en el sector izquierdo de la defensa en lugar de Gastón Benedetti. No obstante, la gran sorpresa en el equipo titular es la inclusión de arranque del colombiano Edwuin Cetré que acompañará en el ataque albirrojo a Javier Correa. Cabe destacar que el delantero cafetero fue uno de los mejores jugadores en Junín pero solo disputó la primera etapa en una clara señal que el entrenador ya lo pensaba como titular frente al Millonario y no deseaba desgastarlo.

En tanto, el resto parecería estar más claro con la dupla de centrales que estará conformada por Federico Fernández y Zaid Romero, y el mediocampo con Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa y Javier Altamirano. Además, la buena noticia para el Barba es que podrá contar con la totalidad del plantel, salvo por Pablo Piatti, quien aún se recupera de una lesión, pero que viajó ayer con la delegación albirroja que partió pasadas las 19 y que se hospedó en el Hotel Holiday Inn de Córdoba.