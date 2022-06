Estudiantes suma una nueva cara en el plantel

El mercado de pases va llegando a su fin y en Estudiantes comenzó la impaciencia. Luego de la derrota ante Independiente en Avellaneda, Ricardo Zielinski se mostró preocupado por la falta de refuerzos. Por esta razón, en las últimas horas los dirigentes del Pincha avanzaron para la contratación de Eros Mancuso, el defensor de Boca Juniors que está próximo a quedar con el pase en su poder tras no llegar a un acuerdo de renovación.

Cabe destacar que Estudiantes tiene el puesto muy bien cubierto por Leonardo Godoy. Sin embargo, en los próximos días pondrán un punto final al contrato del uruguayo Emanuel Beltrán, de poca actividad y pocos minutos de juego. De esta manera, Godoy y Mancuso serán competencia en el puesto pero con mayor exigencia para las partes.

En cuanto a los pedidos del DT, y en medio del fastidio que no pudo ocultar, se refirió a esta cuestión y también a algunos de los contratos que vencen el 30 de junio.

“Estamos trabajando sobre los jugadores que vengan y nos mejoren. Algunos hemos ido a buscar y no nos han elegido. Para nosotros y para el fútbol argentino se hace difícil incorporar a alguien y que te haga mejor. No es mi idea traer por traer”, manifestó el Ruso en la sala de conferencia, con algún dejo de preocupación. Si bien no quiso ponerle plazos a la dirigencia, suplicó: “Ojalá que esta semana o antes de la Copa, podamos hacer algún tipo de gestión y que se complete”.

La buena noticia de la jornada de ayer fue que otro futbolista actual tiene todo dado para seguir, sumándose así al caso de Zuqui. “Noguera prácticamente arregló de palabra su continuidad. Es un jugador que necesitamos”, reveló por un lado el DT, y luego destacó: “Hemos dejado la base y queremos mejorar con los que puedan venir”.