Estudiantes volvió de Brasil con un triunfazo bajo el brazo

Tachame Bragantino. Estudiantes continúa cumpliendo objetivos, pese a haber sufrido un duro traspié en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Con las ideas claras y sin confundirse por la derrota ante Argentinos por penales, los dirigidos por Ricardo Zielinski le ganaron 1-0 a Bragantino por la quinta fecha de la Copa Libertadores, y así se aseguraron el primer lugar del Grupo C.

El Pincha viajó a la ciudad de Braganca con el objetivo de sumar, por lo menos, un punto para poder asegurarse terminar en lo más alto de su zona. No solo consiguió su propósito, sino que además se quedó con tres puntos y un triunfazo que sirve para la confianza de un plantel que venía golpeado por haber quedado eliminado en el plano local.

Luego del partido ante los brasileños, la delegación albirroja retornó al país en un vuelo charter que los dejó en el aeropuerto Jorge Newbery, para luego trasladarse a City Bell. Allí, cada uno de los futbolistas tomó su vehículo y fueron licenciados hasta el día de hoy, en el cual se volverán a reencontrar desde las 9.30 en el predio del club para retomar los entrenamientos.

El plantel regresará a los trabajos con la certeza de que el primer lugar en el grupo de la Libertadores no estará en riesgo, aunque todavía le falte un encuentro para cerrar la zona. En este sentido, el cuerpo técnico evaluará poner un equipo con mayoría de jugadores suplentes de cara al

duelo del próximo martes en el estadio José Amalfitanti, ante Vélez y por la última fecha del Grupo C del torneo continental.

En esta línea, Ricardo Zielinski sabe que no podrá contar con, al menos, cinco futbolistas, los cuales llegaron a la tercera tarjeta amarilla y deberán cumplir con un encuentro de suspensión. Leonardo Godoy, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Gustavo Del Prete y Leandro Díaz son quienes no podrán estar ni siquiera en el banco de suplentes para el partido ante el Fortín. De igual formal, no iban a ser utilizados por el técnico, para resguardarlos de cualquier imponderable que los margine del encuentro de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

Cada vez falta menos: ¿cuándo se sortean los octavos de la Copa?

La finalización de la fase de grupos de la Copa Libertadores ya está a la vuelta de la esquina, y con ello también se acercan los octavos de final de la competencia. Una instancia añorada por todos los elencos que participan en el torneo, pero que solo la mitad puede cumplir.

Por ahora, son cuatro los equipos que han clasificado a esa ronda: Palmeiras, Estudiantes, Flamengo y Talleres. Sin embargo, en la medida que sigan avanzando los partidos, esa cifra irá creciendo hasta llegar a 16. Y si bien los partidos se jugarán entre el 28 de junio y el 7 de julio, existe una instancia previa: el sorteo, donde se determinará cuál será el camino de los equipos rumbo a la final del torneo. El mismo sería el viernes 27 de mayo, a las 13 de Argentina.