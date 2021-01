Estudiantes y Platense definirán el ascenso en Newell’s

Estudiantes de Río Cuarto y Platense definirán el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol el próximo domingo a las 21.10 en el estadio de Newell's Old Boys y arbitraje de Néstor Pitana, confirmó hoy la AFA.



El Coloso Marcelo Bielsa de Rosario será la sede de la segunda final de la Primera Nacional que definirá el equipo que acompañará a Sarmiento de Junín a la Primera División.



El partido se disputará desde las 21.10, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Néstor Pitana, quien tendrá como asistentes a Pablo González y Gerardo Carretero. Fernando Echenique será el cuarto y también estará Sebastián Raineri como quinto asistente.



Platense se instaló en la final del Reducido de la Primera Nacional de fútbol, al derrotar por 2-0 a Atlético de Rafaela, en la segunda semifinal del torneo que conduce al segundo ascenso a la Primera División.



En cancha de Newell’s, el equipo de Vicente López quedó a 90 minutos de regresar a la máxima categoría, luego de 22 años de ausencia.



Luciano Recalde y Franco Baldassarra marcaron los goles del equipo dirigido por Juan Manuel Llop.



El conjunto marrón, invicto durante este certamen de Transición que se jugó en la reanudación en plena pandemia, pretende recuperar la estirpe que lo distinguió durante esos años de Primera, en los que logró erigirse en hueso duro de roer para todos.



Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto venció por 1-0 a su homónimo de Caseros y accedió a la final del Reducido de la Primera Nacional, que lucha por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.



El conjunto cordobés, que disputó y perdió la definición por el primer cupo hacia la máxima categoría (hace 10 días ante Sarmiento de Junín, en la tanda de los penales) se quedó con la victoria del cotejo jugado en el Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central.



El delantero Ibrahim Hesar, a los 18 minutos de la primera etapa, concretó la diferencia en favor de los dirigidos por el DT Marcelo Vázquez.



El León cordobés volverá a tener este domingo una chance para sacar pasaje hacia la Primera División, aquella que solamente visitó en forma esporádica en los viejos Campeonatos Nacionales de la década del '80.



El mismo domingo, pero a las 19.15, Dock Sud y Deportivo Merlo jugarán la final de la Primera C por el segundo ascenso a la Primera B, pero todavía no se definió el estadio.



Mientras que el sábado a las 17.10, en el estadio de Almirante Brown en Isidro Casanova, Atlas y Deportivo Paraguayo se enfrentarán por la segunda plaza a la primera C.



La AFA recordó que, en caso de igualdad en el tiempo reglamentario, todas las finales se definirán con tiros desde el punto penal.