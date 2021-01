Estudiantes avanza por Corcho Rodríguez

Ricardo Zielinski tuvo su estreno como entrenador de Estudiantes de La Plata, hace dos semanas, y sabe que su equipo necesita refuerzos. Sin embargo, conoce de las dificultades para incorporar y no le queda mucho tiempo de trabajo, teniendo en cuenta que el próximo campeonato comenzará a mediados de febrero. En su análisis previo, el técnico les puso prioridades a los puestos a reforzar: primero solicitó un defensor central y después un mediocampista de marca, que, a su vez, podría desempeñarse como zaguero. En este sentido, por quien más avanzó el Pincha, es por Jorge “Corcho” Rodríguez. El volante de Banfield, que es pretendido por varios clubes del fútbol argentino, está en el radar de la dirigencia albirroja y hasta pica en punta para ser la primera incorporación del equipo del Ruso.



El volante de 25 años es uno de los jugadores más cotizados del mercado. Lo quieren Independiente, San Lorenzo y Vélez. No obstante, quien realizó la mejor oferta hasta el momento es el Pincha.



La primera oferta de Estudiantes fue rechazada. Si bien el monto se acerca a lo pretendido, las falencias estaban en la forma de pago, algo que en las últimas horas los dirigentes del León mejoraron.



Rodríguez, de 25 años, fue el capitán del Taladro en la mayoría de los partidos de la Copa Diego Armando Maradona y una de las figuras del elenco de Javier Sanguinetti. Por dicha razón, no será sencilla su salida del equipo del Sur; aunque en La Plata son optimistas con su llegada.



Banfield fue uno de los animadores del certamen local, tanto es así que llegó a la final de la copa y perdió por penales; tras empatar con Boca Juniors por 1 a 1, en San Juan.



Respecto a su cotización, desde la Comisión Directiva del Taladro esperan embolsar cerca de 3 millones y medio de dólares por el 100% del pase del jugador.



En las próximas horas se deberá definir por sí o por no. Desde la representación del jugador hicieron saber que Rodríguez tiene intenciones de salir, aunque todavía tiene vínculo contractual y deberá decidir el club si lo vende o no.

Lautaro Ruiz Martínez: delantero por el centro

El atacante categoría 1999, Lautaro Ruiz Martínez, firmó este jueves su primer contrato con Estudiantes de La Plata, hasta diciembre de 2022. El delantero llegó al club en 2018,

procedente de Defensa y Justicia.

Franco Rodríguez: mediocampista central

Estampó la firma en su primer contrato profesional con el

club Albirrojo, hasta 2022. En cuanto al jugador, se

desempeña como mediocampista y está en

Estudiantes desde infantiles.

Gonzalo Desio: volante ofensivo

El futbolista, quien firmó su primer vínculo contractual con el Pincha hasta diciembre de 2022, inició su carrera en Sporting Club de Corral de Bustos (Córdoba), pasó por el Alcorcón de España, y en 2017 se incorporó a las inferiores albirrojas.

Squadrone estampó la firma y podría salir a préstamo

El defensor categoría 1999, Luciano Squadrone, firmó este jueves su primer contrato profesional con Estudiantes de La Plata, hasta diciembre de 2022; y en los próximos días podría salir del club a préstamo. El zaguero había sido incluido por Leandro Desábato para entrenar con el plantel de primera división, aunque no llegó a debutar con el primer equipo. Llegó al club en 2014 con edad de octava división, después de jugar en ADIP como mediocampista central. Ante la falta de oportunidades en el plantel superior, podría emigrar a un equipo del ascenso en busca de minutos de juego.