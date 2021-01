El Napoli se tomó revancha y avanzó a semifinales de la Copa Italia

En medio de una temporada irregular y tras perder la final de la Supercopa ante Juventus, hace una semana, el Napoli sueña con volver a gritar campeón en la temporada 2020/21. El equipo “Azzurri” derrotó en los cuartos de final, por 4 a 2, a Spezia Calcio y se metió en semifinales de la Copa Italia. De esta manera, los dirigidos por Gennaro Gattuso, que fue respaldado por la dirigencia, se metieron por segunda ocasión consecutiva entre los cuatro mejores de la competencia.



Napoli logró demostrar la superioridad que no logró imponer cuando se cruzaron por la Serie A, en los primeros días del año. De hecho, el gigante del Sur quedó muy golpeado tras su derrota histórica ante Spezia, por 2 a 1, en la liga italiana. Sin embargo, los napolitanos se tomaron revancha con una goleada contundente que se estableció en la primera parte.



El partido se jugó en el estadio Diego Armando Maradona, y las emociones no tardaron en llegar. En apenas cinco minutos de juego, el defensor central Kalidou Koulibaly aprovechó un error en el fondo de Spezia para anotar el primer tanto y poner arriba al Napoli por 1 a 0. Minutos más tarde, el mexicano Hirving Lozano convirtió el 2-0, anotando el tanto número 100 en su cuenta personal y llegando a ser el goleador total en la temporada 2020/21.



Pasada la primera media hora de partido, Matteo Politano fue el encargado de convertir la victoria en goleada, estableciendo el 3 a 0; y a los 40 minutos, el normacedonio, Eljif Elmas, impuso el 4-0 para ir al descanso. El telón del primer acto se bajó con una sensación de partido liquidado.



El segundo tiempo, el Spezia salió con otra actitud en busca del milagro. El entrenador Vincenzo Italiano movió el banco de suplentes con la intención de descontar, y empezaron a llegar los goles. El ex Estudiantes Nahuel Estevez, que fue titular, se fue reemplazado. Y a los 25 minutos del segundo tiempo, Emanuel Gyasi descontó para los “aguiluchos”. Luego, tres minutos más tarde, Gennaro Acampora anotó el 4-2. Sin embargo, el tiempo corrió y el encuentro terminó con el resultado en favor de los dirigidos por Gennaro Gattuso.



Una vez más, el Napoli estará presente en las semifinales de la Copa Italia, donde ya están definidos todos los cruces. Por un lado, los napolitanos enfrentarán la próxima semana al Atalanta, que ya no cuenta con Alejandro Papu Gómez; y por el otro, la Juventus de Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo enfrentarán al Inter de Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, en una nueva edición del clásico italiano.