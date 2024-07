F2: Colapinto aguantó y logró un gran resultado en Silverstone

Franco Colapinto se codea mano a mano con los mejores de la Fórmula 2. Ya alejados los fantasmas de las primeras carreras del año, el pilarense consiguió una regularidad que lo pone en la lucha por los triunfos y las posiciones de vanguardia. En este fin de semana en Silverstone, donde además vivió su debut en la Fórmula 1, se llevó un gran resultado en la carrera final: cruzó la línea de meta en la cuarta colocación y encima se quedó con el récord de vuelta.

El argentino de 21 años apostó junto a la gente del MP Motorsport por una estrategia alternativa a los pilotos de punta: arrancó con los duros para finalizar con los blandos y tratar de aprovechar la velocidad de punta para marcar la diferencia en el cierre. Si bien en un comienzo se complicó y llegó a caer al octavo lugar (había largado 4º), se mantuvo consistente, giró a un buen ritmo (lideró hasta el giro 23 con una ventaja de 29 segundos) y aprovechó los últimos seis giros (de los 29 programados) para apretar el pedal del acelerador a fondo y empezar a pasar rivales.

El ganador de la carrera en pista fue Jak Crawford. Sin embargo, el estadounidense recibió una penalización de 10 segundos y cayó a la última plaza del podio. En efecto, Isack Hadjar, nuevo líder del campeonato, se quedó con el triunfo y Maloney salió segundo. Colapinto no pudo lograr otro podio, pero cerró un fin de semana muy consistente con un P5 en el Sprint y un P4 en la Feature Race.

Agustín Canapino cerró un fin de semana para el olvido en el IndyCar

Se sabía que no sería una carrera sencilla para Agustín Canapino, quien no se había clasificado bien en Mid-Ohio (largó 22°) y se vio obligado a remontar desde muy atrás. El sprint inicial del Titán fue bueno, ganando algunas posiciones y girando a un ritmo que prometía dejarlo en la mitad de la tabla al salir de boxes, pero perdió mucho tiempo y se vio relegado a los últimos lugares. Hacia el final de la carrera, el argentino fue protagonista, pero no por una batalla con otro piloto sino por lo que sucedió detrás suyo: Pato O’Ward y Álex Palou, puntero y escolta, ofrecieron un mano a mano sensacional que culminó en triunfo del mexicano. Canapa, que perdió una vuelta, fue 22°.

En esta final que tuvo una novedad absoluta como lo fue la aparición de los motores híbridos, el piloto de 34 años tuvo un buen arranque. Sin embargo, con las paradas en los pits llegaron los contratiempos.

El desenlace de la carrera lo vio pelear por varias vueltas con el novato Kyffin Simpson, que no lo dejaba en paz mientras les olfateaban la nuca los punteros. Inesperadamente, en las últimas curvas del giro definitivo, Canapino disminuyó drásticamente su velocidad (¿algún problema de batería, quizás?), perdió la 21ª posición y también cedió una vuelta con respecto a los líderes.