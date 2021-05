Falleció Max Mosley, el polémico expresidente de la FIA

El expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Max Mosley, falleció a los 81 años. Mosley se posicionó como una de las figuras más importantes y polémicas en la historia del deporte motor.



De acuerdo al periódico Daily Mail, Max, quien estuvo al frente de la FIA entre 1993 y 2009, estaba en su casa de Chelsea cuando perdió la vida, aunque hasta el momento no se ha ­revelado la causa de su muerte. Su amigo Bernie Ecclestone, una de las figuras más importantes de la Fórmula 1, lamentó su ­fallecimiento.



Mosley, quien fue una pieza clave para que la Fórmula 1 se consolidara como una de las competencias deportivas más importantes a nivel mundial, se recibió como abogado de la Universidad de Oxford y durante su juventud también se desempeñó como piloto en la Fórmula 2. A mediados de la década de 1970, Max se convirtió en el consejero legal de la Fórmula 1.



Sin embargo, la vida de Mosley no estuvo alejada de la polémica luego que el medio News of the World publicara en 2008 un material audiovisual donde presuntamente estaba vestido de nazi con mujeres que simulaban ser víctimas en un campo de concentración.



El medio publicó un video en su sitio de internet que se hizo viral y la polémica provocó que Max Mosley dejara su cargo como máximo responsable de Federación Internacional de Automovilismo.