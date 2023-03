Fin de semana libre para el Lobo

En el Lobo la alegría posclásico sigue latente y, aprovechando el fin de semana sin competencia por la fecha FIFA, hoy y mañana no habrá actividad en Estancia Chica para que los jugadores puedan disfrutar el tiempo libre junto a sus seres queridos, como así también seguir con la emoción de cortar la racha frente a Estudiantes tras 13 años. En ese sentido, además el lunes se dará el sorteo de la Copa Sudamericana donde se verá qué rivales tendrá Gimnasia en la competencia internacional después de seis años sin disputarla.

Al no haber fecha, el cuerpo técnico comandado por Sebastián Romero ayer tuvo la última práctica de la semana en Abasto, donde hubo entrada en calor para luego pasar a unas tareas físicas y terminar con fútbol reducido, todavía sin ningún probable equipo para enfrentar a Rosario Central el próximo viernes a las 19 en el Gigante de Arroyito. Aunque todavía no hubo ensayos pensando en dicho encuentro, no se esperan muchos cambios y la única duda radicaría en el posible regreso de Guillermo Enrique por Bautista Barros Schelotto, pero no sería muy fácil la vuelta para el lateral derecho.

Luego, el resto del 11 no sufriría otras modificaciones, siempre y cuando no suceda nada durante la semana que comenzará el lunes y finalizará el jueves al mediodía donde luego de la práctica y el almuerzo emprenderán el viaje en micro desde Estancia hasta Rosario para pasar la noche previa allí. Ya el martes, el Tripero tendrá claro contra quién debutará y qué día por la Sudamericana en el Juan Carmelo Zerillo porque en el primer partido sería local al estar en el bombo 4.

Visita especial para las infantiles

En la previa del inicio del torneo juvenil de AFA, los integrantes del plantel albiazul Matías Melluso, Bautista Barros Schelotto y Tomás Durso, junto a los exjugadores Lucas Licht y Enzo Noce (actual técnico de juveniles), dieron una charla en el Bosquecito dirigida a jugadores de las formativas. Compartieron momentos junto a los Lobitos y plantaron un árbol para dejar un legado en la transformación de la infraestructura del predio de 58 y 123.

Los benjamines del Lobo pasaron una hermosa jornada y les pudieron preguntar qué se siente ganar partidos. A su vez, los jugadores hicieron hincapié en disfrutar el momento, cuidar las instalaciones y que ojalá triunfen en muchos clásicos.

¿Cambios en el Bosque?

En las últimas horas se vieron avances de una obra sobre la platea H y, según pudo averiguar diario Hoy, aunque en un momento se habló de la inclusión de una posible pantalla, se están instalando unas luces nuevas en la parte superior de la tribuna Néstor Basile para que el estadio esté óptimo en condiciones con lo que pide la Conmebol para disputar la Copa Sudamericana.

Vale recordar que Gimnasia firmó un nuevo convenio con la empresa que suministra la luz y se está buscando llegar sin ningún problema para que estén instaladas allí las nuevas luces que beneficiarían la visión y el espectáculo de los encuentros por el torneo internacional.