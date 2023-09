Fútbol femenino: el Lobo se quedó con el clásico en el Bosque

Ayer por la tarde y con el Juan Carmelo Zerillo como escenario, se disputó el clásico de La Plata de fútbol femenino. En esta ocasión, el triunfo fue para el Lobo, que con la presencia de su gente se impuso 2 a 1 ante el Pincha para, de esta manera, quedarse con el clásico y en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Zona B con 5 unidades. Hasta ahora, en ese grupo lideran Boca y Racing, ambos con puntaje perfecto. Los goles del Albiazul en la tarde de 60 y 118 los hicieron Florencia Gaetan y Agustina Aguilera, mientras que para el Pincha, que ahora se ubica en el noveno lugar de su zona y que no ha podido sumar, descontó Julieta Lema.

Luego de la victoria, y en conferencia de prensa, la entrenadora del Lobizón, Silvana Villalobos, comentó: “Me tocó decirle a varias chicas que quedaban fuera de este clásico. Y me pidieron ser alcanza-pelotas para estar. Hace 20 años que dirijo Primera división masculina y femenina, y nunca vi un compromiso así”. Y enfatizó sobre el grupo de jugadoras: “Realmente tengo un equipo de fierro. Hablamos en la semana que ellas son flojas y nosotras muy fuertes en la pelota parada. Hoy disfruto, me siento la más feliz del mundo”.

En tanto, Azul Oszczyk, dijo: “Les habíamos regalado un punto en el clásico pasado. Hoy no había forma de que no lo pudiéramos ganar, en nuestra casa y con la gente. Sostuvimos ese pensamiento hasta con una menos”. Por su parte, Aguilera, una de las hacedoras de la victoria, remarcó: “Es mi primer clásico, por eso lo viví con mucha ansiedad. No se puede explicar lo que se siente ganar, es mucha la felicidad que siento”.