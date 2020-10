Fútbol para pocos: Estudiantes Play, en el ojo de la tormenta

Debido a la pandemia de Covid-19, el fútbol, al igual que muchas actividades, tuvo que barajar y dar de nuevo. En este nuevo juego aparecen determinados ajustes que (ojalá que no) pueden terminar siendo perpetuos.

¿La plataforma virtual Estudiantes Play llegó para brindar un servicio al socio o para poner más trabas al hincha? Fue una de las preguntas que se hicieron los fieles seguidores del club a raíz de que ellos, al igual que la prensa, no pudieron observar el último amistoso de pretemporada frente a un elenco que milita en la Primera Nacional.

Estudiantes fue uno de los pocos clubes que decidió no televisar los amistosos, salvo el primer encuentro ante Vélez que terminó con doble derrota. Y, como si fuera poco, en el último partido, solo podían acceder al espectáculo aquellos que tuvieran la cuota de socio al día o sean suscriptores de la plataforma virtual del club.

De no cumplir con los mencionados requisitos, debían abonar $150 para poder ver a su equipo en un encuentro preparatorio de pretemporada, ante un elenco de menor división. Por dicha razón es que la plataforma fue blanco de críticas de aquellos que no pudieron observar el partido ante All Boys y otros tantos que lograron ingresar abonando la suma de dinero establecida y mencionaron fallas de conectividad.