Gimnasia continúa pensando en la Copa Argentina

Como es sabido, el calendario no da respiro a los equipos del fútbol argentino. En medio de un exigente torneo de todos contra todos, se sabe que los partidos de entre semana serán moneda corriente, tomando en cuenta la proximidad de un Mundial que a modo histórico se estará jugando durante los meses de noviembre y diciembre.

Es en ese aspecto que Gimnasia ayer llevó adelante otra jornada de entrenamientos, pensando en lo que será el partido del próximo miércoles en Rafaela por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El Lobo se medirá con Flandria, buscando un triunfo que le permita asegurar el pasaje a los octavos de final de la competencia donde espera Patronato. En este sentido, Néstor Gorosito decidió que en la mañana de ayer el equipo levante las cargas a la hora de trabajar pensando en el compromiso copero. Atrás quedó la victoria ante Central, también la jornada de regenerativo, pero llegó la hora de empezar a trabajar el equipo titular que en dos días saltará a la cancha.

Es por ello que si bien la idea de Gorosito es repetir la misma nómina de los 23 convocados que el pasado viernes le dieron el triunfo al Lobo en Rosario, no se descarta que meta mano en el equipo y, al menos, dos cambios pueda haber en la alineación inicial.

Esta mañana Pipo seguirá de cerca la evolución del capitán Brahian Alemán, quien llegó con lo justo al duelo de la última fecha de la Liga Profesional. El uruguayo quiere estar en el equipo y tiene bien en claro lo mucho que significa la Copa Argentina para el club y el plantel, pero el cuerpo técnico no quiere dejar de lado que el próximo sábado habrá acción nuevamente en el Bosque por el torneo local.

Otros que serán seguidos de cerca son el lateral derecho Guillermo Enrique y el delantero Franco Soldano. El defensor hace no mucho dejó atrás una lesión para volver a meterse en el 11 y tienen miedo que la exigencia de los viajes y partidos seguidos puedan afectarlo nuevamente. Mientras que el atacante hace poco volvió a sumar 90 minutos de corrido, por lo que no ven con malos ojos en ingreso del Tanque Domínguez, pese a que esto no deja de ser una posibilidad lejana.

Lo concreto es que la idea de Néstor Gorosito será repetir a los 11 titulares que ya salen de memoria y el pasado viernes vencieron a Central en el Gigante de Arroyito. Pero no arriesgará a sus futbolistas tomando en cuenta el exigente calendario que tienen por delante.

Entradas a la venta

Esta mañana saldrán a la venta las entradas para el partido que Gimnasia jugará este miércoles, a las 21:30, por los 16avos de final de Copa Argentina.

La empresa Autoentrada definió en conjunto con el club que las mismas se venderán en las boleterías del estadio Juan Carmelo Zerillo (calle 60 y 118) desde las 10 hasta las 19.