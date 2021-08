Gimnasia perdió el rumbo y... “Ellos no están dispuestos a renunciar”

Gimnasia perdió ayer contra Lanús mucho más que tres puntos. El Granate era un rival directo en la tabla general para intentar clasificar a las copas internacionales, y la derrota llegó en el contexto de un ciclo deportivo agotado para una gran parte de la dirigencia.

Más allá de los pormenores y el desarrollo del partido, el Lobo terminó de perder el rumbo: el rival lo superó, se vio desbordado y encima los jugadores juegan tan nerviosos como los técnicos que cometen errores de imprudencia como antes había pasado con un defensor y ayer ocurrió con Carbonero, quien se fue expulsado en el primer tiempo por tirarle un manotazo a un rival que lo estaba presionando en la marca.

Desde el último domingo, la dirigencia estaba decidida a cambiar el timón y apostar a una renovación que pudiera cambiar el aire, y con ello, que comiencen a llegar los triunfos. Pero algunos directivos recibieron presiones, sugerencias y hasta recomendaciones de algunos sectores de poder de la ciudad para ponerle un “freno” a la cesantía de Martini y Messera, aún cuando ellos mismos están legitimados por el mandato de los socios que se acercaron a votar en las últimas elecciones, y los que no ofrecieron propuestas de alternativa u oposición en la renovación parcial de autoridades que se generó el mes pasado.

Puertas hacia adentro, la dirigencia reconoce que el ciclo está cumplido, pero también admite que el partido con Huracán está a la vuelta de la esquina y que Gabriel Perrone no estaría habilitado para saltar a la cancha el sábado en el caso de haber tenido que improvisar un interinato junto a Jorge San Esteba, Gustavo Pailuk y el Chino Romero.

“Nosotros tenemos la obligación de impulsar un cambio si entendemos que se equivocó el camino y los objetivos no se cumplieron. Nuestra obligación es con Gimnasia y con los socios que nos votaron”, le dijo una calificada fuente de la dirigencia anoche a este diario.

“A Martini y Messera les dimos trabajo cuando estaban afuera del club y apostamos a que puedan dirigir la Reserva. Los sacamos de un lugar en el que estaban en su momento: sin trabajo. Ahora hay algunos que nos quieren hacer ver como los malos de la película, cuando el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina y está lejos de clasificar a una Copa”, sostuvo la misma fuente consultada.

Otro dirigente muy cercano al presidente Gabriel Pellegrino admitió que “ellos no están dispuestos a renunciar”, avalando la información publicada por este diario, con relación a la postura que principalmente adoptó en las últimas horas Leandro Martini.

“Ahora, si ellos dicen que sienten el respaldo de los jugadores, no hay motivos para suponer que no puedan dirigir el sábado contra Huracán”, expresó anoche una tercera fuente consultada por este diario.

El Pampa Sosa entró en escena

Por si algo le faltaba a la trama entre Leandro Martini, Mariano Messera y la dirigencia de Gimnasia, antes de terminar el partido, Roberto Sosa publicó un tuit con un polémico mensaje que se prestó a diversas interpretaciones: “Si en el vestuario no vuelan piñas no entiendo más nada”, expresó el exdelantero, quien no vería con malos ojos en un futuro ser considerado para dirigir en algún momento a Gimnasia.