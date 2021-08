Campeón en su tierra: la historia del “Pacman” Giménez

Ayrton Giménez volvió a lucirse en público y a lo grande. Conocido en el mundo del boxeo como el ­“Pacman”, el platense debutó en abril de 2018 como profesional y ya tiene 12 peleas en la espalda (11-0-0, 2 KO).

En el último combate sometió a Nicolás Herrera por nocaut técnico en el séptimo asalto y así defendió por segunda ocasión su título fedebol superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en la pelea estelar de la velada desarrollada en el Centro Cultural y Polideportivo Los ­Hornos. En una linda charla con diario Hoy, el joven de 22 años habló de absolutamente todo: su pasión por el boxeo desde la cuna, la felicidad por haber ganado en su ciudad y sus objetivos para lo que se viene.

—¿Cómo nace tu pasión por el boxeo?

—Viene de familia la cosa porque mi viejo y mi abuelo fueron ­boxeadores, a mi me gustaba pelear, jugaba al fútbol y me ­peleaba. Le insistí a mi papá para que me llevara a un gimnasio y ahí me di cuenta de que quería dedicarme a esto.

—¿Qué análisis hacés del combate y dónde considerás que estuvo la clave para conseguir la victoria?

—El combate salió tal cual lo habíamos planificado con el equipo de trabajo. La idea era ­llevar el ritmo de la pelea, mantener la distancia y hacer un buen juego de piernas. Los movimientos rápidos fueron la clave y sumados a los golpes llevó a liquidar la historia.

—¿Cómo te sentiste subiendo al ring en tu ciudad y ante tu gente?

—Pelear en La Plata y sobre todo en el polideportivo fue algo hermoso. Debuté como profesional en ese lugar y tengo los mejores recuerdos.

—Sos joven, tenés mucho potencial y quienes siguen el día a día del boxeo en la región te consideran el mayor referente. ¿Cómo procesás eso?

—Lo tomo con mucha tranquilidad. Tengo en claro que tengo que seguir trabajando duro, recién voy 12 peleas y esto recién empieza. Quiero poner a mi ciudad en lo más alto del boxeo.

—¿Cuáles son tus objetivos a cumplir en el corto plazo? ¿Tenés en mente un próximo combate?

—Me gustaría meter dos peleas antes de que finalice el año. Mi objetivo es consolidarme como uno de los mejores superpluma de la Argentina.