Martini y Messera: "Lo hablamos y lo trabajamos, no nos podemos permitir ese error"

Gimnasia se jugaba más que tres puntos y cayó ante Lanús 2-0 en su visita al Estadio Néstor Díaz Pérez, por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Además, sufrió la expulsión de Johan Carbonero antes de los treinta minutos de juego.

La dupla técnica, que llegaba al encuentro de esta tarde respaldada por el Presidente Gabriel Pellegrino, declaró: "Si, nos comunicamos con Gabriel (Pellegrino) y nos brindó su apoyo".

"El partido que vinimos a buscar no se dio, iniciamos de una buena manera y estaba favorable para nosotros, a pesar del gol el equipo se mantuvo, hasta el momento de la expulsión", respondió Mariano Messera.

"No nos podemos permitir ese error, lo hablamos y lo trabajamos. Nos preocupan las expulsiones porque dan muchas ventajas y siempre destacamos que tienen que entrar once y salir once de la cancha", reafirmó Leandro Martini.

También, Mariano Messera hizo énfasis en el grosero error de Johan Carbonero que vio la roja antes de los 30 minutos: "La expulsión fue determinante, controlábamos el partido y a pesar de la expulsión el equipo siguió intentando. Hoy en día jugar con uno menos es imposible en este fútbol, más desde los 27 minutos, con el correr de los minutos se notó el cansancio".

"No estamos tranquilos, estamos re calientes. Queríamos ganar y estábamos en condiciones, no pensamos en que Huracán sea nuestro último partido, buscamos mantenernos alejados de las cosas que se dicen", destacaron.

Sobre el final, la dupla concluyó ante diario Hoy: "Llegaremos ante Huracán con trabajo desde mañana y con la necesidad de ajustar todo lo necesario de cara al sábado y sin dudas con una mentalidad ganadora".