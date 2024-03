Golf: Mason Andersen es el campeón del 117° VISA Open de Argentina

Mason Andersen es el campeón del 117° VISA Open de Argentina. En esta oportunidad, el norteamericano oriundo de Arizona se quedó con la edición 117 del VISA Open de Argentina que se llevó a cabo en el Olivos Golf Club. El triunfo fue conseguido en el segundo hoyo de desempate ante el noruego Kris Ventura y un dato no menor es que los dos jugadores finalizaron el torneo con un acumulado total de 263 golpes, -17.

Con esto, el jugador de 25 años consiguió una invitación para participar en The 152nd Open que tendrá lugar en Royal Troon en julio próximo. El séptimo torneo más antiguo del mundo fue organizado por la Asociación Argentina de Golf y debutó en el Korn Ferry Tour, que es uno de los circuitos más importantes del mundo.

“Estoy muy feliz, ganar es muy difícil en el golf, estuve cerca muchas veces y poder hacerlo con mi papá y mi novia aquí es bastante emotivo. Sabía que tenía que hacer un buen score para tener chances, la seguidilla de birdies en la vuelta fue donde el torneo cambió para mí”, comentó Andersen, jugador oriundo de Arizona que logró su primer título en el Korn Ferry Tour. “Es increíble que voy a jugar The Open Championship, recuerdo la épica batalla de Phil Mickelson y Henrik Stenson, que fue uno de mis Majors preferidos. No estoy acostumbrado a jugar en campos links, así que vamos a tener que prepararnos para eso”, remarcó el profesional que igualó la mejor ronda final del Abierto de la República que realizó Vicente “Chino” Fernández en el Mar del Plata Golf Club en 1990.

En el tercer lugar, a solo un golpe, se ubicaron los estadounidenses Dalton Ward y Brian Campbell con un acumulado de 264 golpes para -16. En tanto, el mejor latinoamericano del torneo fue el chileno Cristóbal del Solar que se terminó empatado en el 10mo lugar con un total de 267 golpes.

Mientras que los argentinos Augusto Núñez, 272, -8 total, y Estanislao Goya, 280, se situaron en el puesto 34 y 61 respectivamente. “Fue una semana positiva, jugué muy bien durante toda la semana, una lástima la ronda de ayer, pero la verdad es que estoy muy contento. Me faltó embocar un poco más, es un campo exigente, lo bueno es que fui paciente y eso me ayudó a mantener la calma. Lo mejor que me llevo es la gente que vino al Olivos para alentarme, especialmente mis amigos y familia”, comentó el tucumano Núñez, de 31 años, que jugó la temporada pasada en el PGA TOUR.