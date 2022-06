Gorosito: “Me voy orgulloso por el carácter de este equipo”

Gimnasia logró una victoria revitalizadora, ante un rival de los mejores del torneo y luciéndose como equipo. Para colmo, los dirigidos por Gorosito se prendieron en la pelea por la Liga Profesional, además de afirmarse en zona de Copas.

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito no ocultó su felicidad, pero también se mostró sereno y con los pies sobre la tierra tras el triunfo. “Hoy le dedicamos nuestra victoria a Tarragona. Por suerte pudimos hacer un gran partido, contra un equipo que juega muy bien al fútbol. Todos nos vamos conformes”, dijo.

Al momento de analizar las claves de la victoria, Pipo explicó: “En el primer tiempo nos fuimos arriba, pero sufrimos por los costados. Ya en el complemento achicamos los espacios, contrarrestamos el juego del rival y justificamos un muy buen triunfo”. Y agregó: “Hoy Chávez no solo tuvo la responsabilidad de reemplazar a Carbonero, sino que también cumplió un rol importante en lo defensivo dadas las cualidades del rival. Eso lo valoro muchísimo”.

Por supuesto que no dudó en elogiar a Franco Soldano, quien tuvo la difícil tarea de suplantar al goleador del equipo recientemente lesionado. “Hoy Franco (Soldano) jugó un muy buen partido, jugó para el equipo. No es fácil ocupar el lugar de Tarra, pero poco a poco va agarrando ritmo. También confiamos mucho en Domínguez y Contín”, dijo y ratificó: “No vamos a salir a buscar un 9. Estamos conformes con lo que tenemos”.

Ya en el cierre, y luego de valorar las virtudes de su equipo, confirmó que la semana puede llegar a ser clave para los anhelos del hincha en materia refuerzos. “Hay conversaciones por el lateral, Weigandt es muy interesante. También sabemos de la posibilidad de De Blasis, desde Cartagena recibimos todas reseñas positivas”, aseguró.

Soldano y Ramírez destacaron el carácter del Lobo

No solo Gorosito habló en zona mixta, sino también dos de los puntos altos de la victoria. Franco Soldano, previamente elogiado por el técnico, aseguró en zona mixta: “No es lindo entrar en una situación así, más por lo que vale Tarra como compañero y en este equipo. Pero traté de cumplir con lo que me pidió el técnico en cada momento”.

Por supuesto no dudó en elogiar a los hinchas: “Lo de la gente me emocionó mucho. No daba más por momentos, pero el empuje del hincha nos daba un plus. Los aplausos del final son un premio al esfuerzo”.

Por último, Eric Ramírez se mostró feliz y confesó: “Hoy era un partido de muestra de carácter. La baja de Tarragona nos duele mucho y a su vez nos faltaba Carbonero. Nos enorgullece ganar un partido así”.

Se viene la Copa Argentina

No todas las noticias de la jornada de ayer giraron en torno a la victoria albiazul o los avances en el mercado de pases. Minutos previos a lo que fue el comienzo del partido que culminaría con una enorme victoria de Gimnasia, Copa Argentina a través de su cuenta oficial de Twitter confirmó lo que días atrás había adelantado El Clásico.

Gimnasia enfrentará a Flandria por los 16avos de final de la Copa Argentina el próximo miércoles 29 de junio en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela. Solo restaría definir el horario final, pero los rumores hablan de las 17.

Si bien el Lobo intentó cambiar día y fecha, todo indicaría que la organización no atendió el reclamo y por consiguiente la idea de Néstor Gorosito es que tras el partido con Central del próximo viernes 24, el plantel se quede concentrando hasta el día del duelo copero.