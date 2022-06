De bandera la ilusión Tripera

Durante la tarde de ayer y en medio de algunas dudas porque el juego no venía siendo el mejor, sumado a dos bajas importantes y el empate con sabor a poco frente a Platense, el Lobo se lució en el Juan Carmelo Zerillo contra uno de los candidatos al título como lo es Racing. Lo derrotó por 3-1 de manera contundente con un marcador que pudo haber sido más amplio.

Comenzado el partido y Gimnasia golpeó para hacerse fuerte en el Bosque que estuvo lleno de hinchas Triperos. Tras un córner de la izquierda, Ramón Sosa sacó un cabezazo muy potente que rechazó el Chila Gómez, pero en el rebote convirtió Eric Ramírez para hacer el primero de la tarde y en el torneo, en un momento donde Néstor Gorosito necesita muchos goles por la lesión de Cristian Tarragona. A pesar de esta apertura del marcador, la Academia de a poco era el que manejaba los hilos del juego, pero no tenía chances concretas para incomodar a Rodrigo Rey aunque llegó al empate por una avivada.

Tras un rechazo largo, Leonardo Morales no pudo cubrir de buena manera a Enzo Copetti que le ganó al central y también a Oscar Piris para ir con toda la potencia mano a mano con Rey y definir de gran manera para poner todo en igualdad en el Bosque a los 25 minutos. Sin embargo, el Tripero usó la misma vía para ponerse arriba nuevamente porque Piris buscó un pase largo con Ramón Sosa, pero se metió en el medio Ramírez y Facundo Muro terminó empujando al delantero para que Yael Falcón Pérez marque penal. Así, tras una revisión del VAR por posible offside de la Perla pero que no fue, Brahian Alemán cambió pena máxima por gol para irse el Tripero 2-1 arriba al entretiempo.

En el segundo tiempo, el equipo de Pipo mejoró desde el juego y a medida que pasaban los minutos empezó a aprovechar la desesperación de los dirigidos por Fernando Gago. El golpe final del Albiazul llegó a los 65 minutos cuando Sosa fue derribado a más de 30 metros del arco y Falcón Pérez cobró falta. Sin importar la distancia y confiando en su gran pegada, Alemán pateó al arco que da a la avenida 60 para convertir un golazo y así el capitán hizo estallar al Bosque marcando un doblete.

Sin embargo, los de Avellaneda tuvieron un pequeño intento de respuesta y en el medio de un lapso que no hubo conexión con el VAR, Copetti se fue mano a mano y fue derribado por Piris, pero no fue cobrado por el árbitro sumado a que no andaba el video referee para chequear, por lo que el banco albiceleste estalló porque podía ser el descuento. Luego hubo tiempo para un tanto más que fue anulado por el VAR tras una recuperación de Guillermo Enrique en mitad de cancha y de contra cedió para Sosa, que abrió para Alemán y tras el centro Ramírez remató. Pero en el rebote el balón le pegó en la mano y allí volvió a pegarle para convertir el cuarto que finalmente no valió.

Así todo, terminó 3-1 para que el Mens Sana llegue a los nueve partidos sin perder entre Copa de la Liga Profesional, Copa Argentina y la actual Liga Profesional. Tiene el invicto en los cuatro encuentros con dos victorias y dos empates que lo ponen arriba en la tabla con 8 puntos, pisándole los talones a Boca y Newell’s. Ahora visitará el viernes en Arroyito a Rosario Central a las 19.