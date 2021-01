Guerrico: “Estoy muy orgulloso de mi paso por San Carlos”

Ignacio Guerrico le brindó una entrevista exclusiva al Diario Hoy, luego de su llegada al Maribor de Eslovenia. El lateral izquierdo, ex Villa San Carlos y ADIP, dio detalles de sus primeras horas en Europa y además se mostró muy agradecido con el Celeste.



Comenzando con sus palabras, el zurdo manifestó: “Mi llegada fue a través de mi represantante, llegué hace unos días; no estoy en Maribor, estoy en una ciudad de Turquía, donde estamos realizando la pretemporada. Es un club muy ordenado, de primera, con buenas instalaciones, buena ropa, es un club fantástico”.



Y agregó: “Pude jugar mi primer amistoso. Es un fútbol más táctico, hay mucho menos roce que en Argentina, casi no hay; se presiona mucho menos y por ende hay más espacios para jugar. Me sorprendió porque no conocía mucho y el esloveno fue muy bueno”.



Sobre su salida del elenco berissense deslizó: “Mi despedida de San Carlos fue rápida; esto se dio de una semana a otra, habíamos quedado fuera del reducido. He podido hablar con todos mis compañeros, estoy muy orgulloso de mi paso por San Carlos.

Conocí personas increíbles, me inculcaron muchos valores que los sigo teniendo y espero hacerlo por toda mi vida. Viví momentos que jamás en mi vida había imaginado, ascender, jugar en canchas de Primera, mi paso por San Carlos fue soñado”.



“Mi mensaje sería que siempre hay que buscar lo que uno quiere y lo que le hace feliz. La vida es muy cortita como para no hacer algo que no nos guste”, cerró.