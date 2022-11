Guido Rodríguez le trajo calma a Scaloni

Faltan poco más de dos semanas para el inicio del mundial y nadie quiere quedar afuera de la competición. En este marco, el mediocampista Guido Rodríguez habló hoy en medio de la ola de lesiones de la Selección Argentina, y le transmitió tranquilidad a Lionel Scaloni.

El volante central confirmó que su salida en el partido entre Betis y Ludogorets por Europa League fue solo por precaución pensando en el Mundial de Qatar 2022.

El ex River y Defensa y Justicia, quien seguramente este dentro de los 26 mundialistas albicelestes en la cita mundialista, había sentido un dolor en el cuádriceps de la pierna derecha en el encuentro entre Real Betis y Ludogorets por la UEFA Europa League 2022-23 y pidió el cambio por precaución.

"Es un poco el golpe, muchos viajes y carga de partidos. Hoy ya estoy bien, no va a haber problemas más serios. A medida que pasen los días voy a estar mejor. La cadera estaba un poco sobrecargada y me senté antes de seguir machacándola. Me hacía correr mal y eso empieza a traer otras cosas. Es una zona muy molesta para correr" declaró el mediocampista en dialogo con TyC Sports.

En la misma línea, agregó: "Estamos tan cerca de que termine el calendario un poco apretado y que comience el Mundial que las noticias no paran de salir. Eso no es lindo porque luchas y esperas tanto tiempo para algo tan importante que al final por un detalle de alguna molestia no podes estar. Pero es lo que toca y hay que aceptarlo".

Al futbolista del conjunto sevillano le quedan dos partidos antes de sumarse al combinado de Lionel Scaloni y en relación a ello, dijo: "Todavía no sé si voy a jugar, hoy ya pude entrenar con el grupo y mañana lo haré de nuevo. Es cuestión de hablar con el técnico"

"A mí me gusta llegar con rodaje, cuando arrancan los partidos hay que jugar al 100 por ciento porque si no puede ser hasta contraproducente", enfatizó.