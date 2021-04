¡Hay equipo! Los 11 del Pincha para el clásico

La cuenta regresiva llega a su fin. Estudiantes de La Plata se entrenó ayer por la mañana en el Country de City Bell de cara al clásico platense de mañana 15.45 en el estadio de Uno. Sin tiempo para más, con las cartas sobre la mesa y con equipo listo, aunque sin confirmar por el entrenador, el Pincha cambiará tres nombres, pero mantendrá el esquema del último partido contra Aldosivi: 4-4-2, “dientes apretados y mucha actitud”, como marcó Ricardo Zielinski en la previa al duelo ante Gimnasia.



Si bien dos de las modificaciones que hará el técnico son por molestias musculares y no por una decisión futbolística, el Ruso aclaró que “los que jueguen van estar todos enfocados”. Respecto al último encuentro del fin de semana frente al Tiburón, donde el equipo no jugó bien pero consiguió tres puntos vitales, el DT realizará tres variantes. En primer lugar, con Jorge Rodríguez ya recuperado de Covid-19, aunque no al ciento por ciento desde lo físico, quien dejará su lugar será Nazareno Colombo. Corcho acompañará en la mitad a Iván Gómez. En segunda instancia, Manuel Castro, con una molestia muscular en la última práctica, saldrá del 11 para que Nicolás Pasquini ocupe ese sector, aunque por la izquierda, para que Ángel González vaya por derecha. Y por último, con una contractura, Francisco Apaolaza tendrá un lugar en el banco de relevos y Martín Cauteruccio será su reemplazante.

De esta manera, el héroe del último sábado frente a Aldosivi buscará reeditar aquel festejo eufórico y brindarle soluciones a un equipo con falta de eficacia y gol.



El resto, sigue todo igual, y el equipo será: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Sánchez Miño; Ángel González, Gómez, Jorge Rodríguez, Pasquini; Leandro Díaz y Cauteruccio.



Por otro lado, hay que destacar que tanto Mauro Díaz, Fernando Tobio y Deian Verón, este último dio positivo de Covid-19 en la última ronda de testeos, están descartados para el clásico. Así, David Ayala, Castro y Tití Rodríguez podrían ocupar un lugar en el banco.

Cauteruccio, la carta de gol

Martín Cauteruccio jugará como titular mañana y será una de las cartas de gol para el León. Ya sabe lo que es marcarle al Lobo, dado que le convirtió en tres ocasiones.

Los laterales, el punto débil del León

Leonardo Godoy continuará en el equipo y volverá a ser titular. Hasta el momento no rindió y esperan que se destape en esta fecha. Además, Sánchez Miño irá por el otro lado.

Ángel por derecha, Pasquini por izquierda

Ángel González cambiará de sector en la cancha producto de la molestia muscular de Manuel Castro. Irá por derecha, mientras que Pasquini lo hará como volante por la izquierda.