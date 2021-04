Hubo banderazo en Estancia Chica

A pesar de que hay una pandemia que está azotando a la ciudad en las últimas semanas y que se están tratando de evitar las aglomeraciones de gente, ayer algunos jugadores de las juveniles de Gimnasia luego del entrenamiento fueron hasta una de las canchas de Estancia Chica donde el equipo de Leandro Martini y Mariano Messera se estaban entrenando y encendieron bengalas, mientras cantaban en apoyo a los jugadores.



Hasta el momento, no hubo ninguna palabra oficial desde el club tras este hecho que sorprende mucho no solo por la acumulación de gente y el uso de pirotecnia, sino también porque el plantel del Lobo viene de dejar atrás un brote de coronavirus y hoy por la mañana se someterán a los hisopados en la previa al partido más importante del año para la ciudad de La Plata.



Esta especie de banderazo salió a la luz tras algunos videos en las redes sociales donde se ve a los juveniles yendo hacía la cancha y luego se enfoca donde los futbolistas hacían tareas tácticas al mando de la dupla técnica, quien estaba llevando a cabo el anteúltimo entrenamiento de cara al enfrentamiento contra Estudiantes.



Por su parte, a pesar de que algunos hinchas se habían organizado por redes sociales para un banderazo en el día de mañana, hasta el momento no hay novedades sumado a que el plantel no concentrará en Abasto por lo que no habría movilización.