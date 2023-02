Hay Scaloni para rato...

Hay Lionel Scaloni para rato. En agosto de 2018 nadie confiaba en él para ser el entrenador de la Selección Argentina y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, hizo oídos sordos y avanzó. Ahora, “Chiqui” también tuvo que hacerlo, pero para no escuchar los reclamos de millones de compatriotas que, ante las dudas que surgieron sobre la continuidad del hombre de Pujato, suplicaron su firma.

La rúbrica se confirmó oficialmente ayer y será hasta 2026, es decir, el vínculo es hasta el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México al que la Argentina necesita clasificar para defender la tercera estrella lograda en Catar 2022. Y se dio, después de tanta espera, justamente unas horas antes de la entrega de los premios FIFA The Best, en la que el Lionel Scaloni fue candidato a mejor entrenador del año, junto con Carlo Ancelotti y Josep Guardiola. Si bien el acuerdo ya era un hecho e incluso la parte económica estaba arreglada, todavía había algunas cuestiones por definir. A pesar de la incertidumbre que generaba la dilatación del desenlace, desde ambas partes se habían encargado de aclarar que la firma no corría ningún riesgo.

El presidente de la AFA ya tenía pensado viajar a París, donde varios representantes de la Selección Argentina (entre ellos Scaloni) fueron candidatos a ser galardonados en los premios The Best. Sin embargo, el hecho de poder encontrarse con el director técnico era una de sus prioridades. Justamente fue Claudio Tapia quien expresó toda su satisfacción por la renovación del contrato de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina: “Es importantísimo tener la continuidad del cuerpo ­técnico que nos sacó campeones del mundo”.

Tapia, que viajó para asistir a la entrega de los premios The Best, destacó que “seguir este proyecto es lo mejor que puede pasar”. Además, sobre el acuerdo agregó: ­“Nosotros ya lo teníamos confirmado de antes, solo faltaba que nos pudiéramos ver”.

Con respecto a la demora del anuncio y la incertidumbre que se había generado, Chiqui Tapia fue contundente. “Estábamos seguros, porque somos dos hombres de palabra. Por suerte será la continuidad de un proyecto que él lidera, y los jugadores así lo habían manifestado”, manifestó.