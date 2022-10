Hernán Mastrángelo: "lo que viví ayer no lo pasé nunca en mi carrera"

El árbitro del partido, Hernán Mastrángelo, habló al respecto luego del trágico partido entre Gimnasia y Boca. El encuentro fue suspendido a los 09' del primer tiempo porque no estaban dadas las garantías.

La triste noticia que se dio a conocer tras finalizar el partido de que un hombre de 57 años falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio golpeó a todo el mundo.

Tras lo sucedido, en declaraciones mencionó: "Lo que viví ayer no lo pasé nunca en mi carrera. Todavía estoy sorprendido. Fue impactante”

El árbitro explicó el momento en el que decidió suspender el encuentro: "Decidí que nos vayamos porque vi en riesgo la integridad física de los jugadores. Los del banco salieron corriendo”

Agregó también que: "el director del Aprevide nos informó que no teníamos garantías para continuar el partido”

Mastrángelo contó que sus asistentes fueron los que le ponían en contexto sobre los disturbios: "Nosotros estamos conectados con la cabina del VAR y ellos desde afuera me iban diciendo lo que sucedía y me ponían en contexto”

También relató una situación muy fea que vivió dentro del campo: “Cuando convoqué a los capitanes, Aleman no vino porque estaba buscando a su abuela. Había jugadores que no encontraban a sus familiares. Me dio una sensación de tristeza muy grande”

Mastrángelo también detalló que la zona de los vestuarios "era un descontrol " y que hizo todo lo que estaba a su alcance para ayudar las familias que estaban allí.