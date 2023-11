Hockey: Santa Bárbara cayó en la final

La temporada 2023 del Santa Bárbara Hockey Club quedará en la historia del deporte local. Siendo las campeonas del Súper 8, el certamen que reúne a los mejores clubes del país, las de Gonnet se quedaron en la puerta de una nueva conquista pero demostraron estar más que a la altura.

Santa llegó a la final del Top 10 de la Primera división del Hockey Metropolitano tras una gran performance tanto en la fase regular como en los playoffs. En la definición no pudo superar a San Fernando y fue derrotado en la tanda de shootouts tras igualar por 3 a 3 en el tiempo reglamentario.

En su primera final de la historia del club cayó en penales por 4-3. Pero las dirigidas por Matías Cereceda tuvieron una muy buena imagen ya que estuvieron siempre arriba en el marcador, aunque sobre los últimos 15 minutos sufrió y especialmente en la última jugada del encuentro.

En el comienzo del partido, llegó la apertura del marcador gracias a Victoria Manuele. Así terminó también la segunda parte, con esa única diferencia en una tarde muy calurosa y de muchísimo acompañamiento de ambas parcialidades. Sobre el tercer cuarto, Josefina Esnaloa amplió a 2-0. Minutos más tarde, Eugenia Trinchineti descontó y nuevamente Manuele anotó el 3-1.

Ya en los últimos 15 minutos, Maitena Altamirano puso el 3-2 y a falta de 9 segundos, lo peor para las verdinegras: un córner corto que terminó en gol de Valentina Costa Bioni y decretó los penales ­australianos.

En la definición la ilusión continuaba intacta, San Fernando comenzó convirtiendo el primer penal y marcando la distancia en el tanteador. Nogueira no pudo convertir al igual que María José Granattao en el último penal de la serie para darle el título a San Fer, que había llegado a la instancia final en las últimas tres temporadas y había logrado consagrarse en el año 2021.

Tras la derrota el entrenador Matías Cereceda, que tuvo su primera temporada al mando del primer equipo del club, realizó una publicación en sus redes sociales dejándoles un mensaje a los seguidores: “Gracias a todo Santa ­Bárbara, nuestro gran premio es tenerlos a ustedes alentando ­siempre. Luchamos con todas nuestras armas pero no se nos dio, no hay otra excusa. Mientras más excusas busquemos, más lejos estaremos de creer que el año que viene tenemos que estar ahí otra vez. Correremos el doble para que el año que viene estemos un poco más cerca de ser campeonas. Como siempre se dice en el club, lo mejor está por venir y en este club no hay dudas de que esa frase , siempre será cierta”.

Sin lugar a dudas este será el trampolín de un club que continúa trabajando día a día para superarse y que logró meterse en las peleas importantes con las que siempre anheló. Santa Bárbara seguirá siendo parte de la élite del hockey nacional e irá en busca de nuevas alegrías.