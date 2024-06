Hockey: Santa Bárbara ganó en Gonnet

El Tricolor logró un gran triunfo en condición de local al imponerse por 2 a 1 frente a Banco Provincia en la fecha número 11 del Torneo de Primera A del ­Hockey Metropolitano.

Las dirigidas por Matías Cereceda dejaron atrás la dura derrota ante Arquitectura obtenida el fin de semana pasado y lograron cambiar de página rápidamente. Pisaron fuerte ante su gente para seguir prendidas a la zona alta de la tabla de posiciones, siendo escoltas de Lomas, quien continúa ganando en el torneo.

La fecha 12 de la Primera A, será el sábado 22 de junio y tendrá estos partidos: Santa Bárbara vs. San Fernando, Banco Provincia vs. San Lorenzo, Arquitectura vs. Lomas, River vs. Ciudad, SIC vs. Italiano, Quilmes vs. GEBA, Vélez vs. St. Catherine’s.