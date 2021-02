Hockey: volver a entrenar con más ganas que nunca

La jugadora de Gimnasia de La Plata, Juliana Vitanzi de 23 años, dialogó con El Clásico y contó sobre su presente junto al equipo. La delantera oriunda de Corrientes comenzó su carrera en Gimnasia y Tiro de Salta y tras llegar a La Plata tuvo un paso por Santa Barbara para luego pasar a Gimnasia, donde hoy es integrante del primer equipo desde finales de 2019.



—¿Cómo está el grupo luego de la vuelta a la actividad?

—El grupo está súper motivado, después de un año sin poder competir, sin estar a punto físicamente, cuando se abrió la puerta para volver a entrenar todas pusimos de más. Todas tenemos ganas de que se pueda jugar el torneo y podamos llegar lejos.

—¿Cómo fue pasar de página y olvidarse del 2020?

—No es tan fácil olvidarse de un año tan duro, fue difícil tanto en lo personal como grupal. Cuando entrenábamos de forma virtual la motivación no era la misma al no poder verlas. A fines del 2020, que recién pudimos empezar de a poco, me propuse dar lo mejor de mi para el equipo. Siempre trato de superarme.

—¿Qué cosas positivas y negativas te dejó el año pasado con la pandemia?

—En lo positivo creo que me encontré mucho conmigo misma, no había tenido ese tiempo de pensarlo. Eso me ayudó a que ahora puedo enfrentar situaciones de otra manera. En lo negativo, fue muy duro el aspecto físico, si bien entrenaba no es lo mismo y me doy cuenta que hoy no estoy al cien por ciento.

—¿Tanto en lo personal como en lo grupal, cuáles son tus expectativas para este año?

—Me propuse exprimir al máximo mi potencial y mis habilidades. Quiero darlo todo para volver al ritmo de antes e incluso poder superarlo. Para eso tengo que ponerme a punto en todos los aspectos. A nivel grupal me encantaría poder ascender, salir campeón con Gimnasia por el cariño que le tengo al club. Me robó el corazón por la calidad de personas que lo integran. Estoy orgullosa de vestir esta camiseta. De todas formas, sabemos que nada llega solo, vamos a tener que esforzarnos para cumplir el objetivo.

—Luego del parate, ¿las ganas son las mismas? ¿Hay incertidumbre sobre si se juega o no?

—Las ganas se potenciaron, todas estábamos deprimidas, nadie sabía cuánto tiempo iba a pasar. A la hora de volver, somos el grupo entero avanzando con las mismas ganas y motivación. Hay mucha incertidumbre porque no hay nada aclarado, por supuesto que lo que más queremos y extrañamos es jugar. Hoy entrenamos con protocolos, pero nos terminamos acostumbrando, ya jugamos partidos amistosos y el resultado es positivo.